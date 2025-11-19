Ultimele trei echipe calificate direct la Mondiale. Numărul debutantelor a ajuns la patru, iar structura barajelor va fi stabilită joi, 20 noiembrie

ADVERTISEMENT

Panama, Curacao și Haiti sunt ultimele trei echipe calificate direct la Cupa Mondială de la anul. Acestea au obținut biletele după meciurile disputatea azi noapte în preliminariile din zona CONCACAF.

Panama, Haiti și Curacao merg la Mondiale

Naționala din Panama a învins cu 3-0 El Salvador și a câștigat Grupa A, acolo unde Surinam, care spera la calificare, a fost învinsă în Guatemala, scor 1-3. Panama merge la Mondiale, unde a mai participat o singură dată, în 2018, când a fost cea mai slabă echipă a turneului final.

Curacao a obținut o calificare istorică, după 0-0 în Jamaica, și merge în premieră la Mondiale. Echipa antrenată de Dirk Advocaat, nevoit să plece acasă din cauza unor probleme personale, chiar înaintea meciului decisiv cu Jamaica, este reprezentanta celei mai mici țări care va fi la un turneu final.

În lotul echipei nu se regăsește niciun fotbalist născut în țara natală. Naționala Curacao are o istorie de numai 14 ani, jucând primul meci internațional în 2011.

Alături de Iordania, Uzbekistan și Capul Verde, Curacao este o debutantă la cea mai importantă competiție a lumii.

Naționala Haiti revine la Cupa Mondială după 52 de ani. A câștigat grupa în care marea favorită, Costa Rica, nu a prins nici măcar locul doi. Haiti n-a jucat niciun meci pe teren propriu, deoarece principalul stadion al țării a fost confiscat de o bandă înarmată. În 1974, la precedenta participare, Haiti a pierdut pe linie: 1-3 cu Italia, 0-7 cu Polonia și 1-4 cu Argentina.

42 de formații sunt calificate deja la turneul final

· SUA, Canada, Mexic (țări gazdă)

· Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia

· Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Iordania (debut), Qatar, Arabia Saudită

· Australia, Noua Zeelandă

· Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut), Senegal, Coasta de Fildeș, Africa de Sud

· Anglia, Franța, Croația, Belgia, Spania, Elveția, Austria, Scoția, Norvegia, Olanda, Portugalia, Germania

· Panama, Curacao (debut), Haiti

și cel intercontinantal. „Tricolorii” vor juca semifinala barajului pe teren străin, urmând ca locul de disputare al finalei, dacă va fi cazul, să fie tras la sorți.

România va avea viață grea la baraj

În primul meci, România va înfrunta una dintre Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina, toate din urna 1. România avea semifinala programată pe 26 martie 2026. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Danemarca

Urna 2: Țara Galilor, Slovacia, Polonia, Cehia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Ultimele două locuri se vor atribui după barajul intercontinantal. La acesta sunt prezente Bolivia, Irak, RD Congo, Noua Caledonie, Jamaica și Surinam. Cele mai bine situate în clasamentul FIFA vor juca direct finalele, urmând ca celelalte patru să se confrunte în semifinale. Panama și Irak sunt favorite să joace direct în finală, dar un nou clasament FIFA va fi la 19 noiembrie.

Cum a împărțit FIFA locurile pentru turneul final

· Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii (țări-gazdă)

· 16 locuri pentru UEFA

· 9 locuri pentru zona africană

· 8 locuri pentru zona asiatică

· 3 locuri pentru America Centrală

· un loc pentru Oceania

· 6 locuri pentru America de Sud

· 2 locuri din play-off-urile intercontinentale

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.