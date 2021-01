Ultimele versuri ale lui Mihai Eminescu. Poetul nepereche a fost un pasionat fotbalist, înotător și gimnast

Se împlinesc azi, pe 15 ianuarie, 171 de ani de la nașterea POETULUI NAȚIONAL MIHAI EMINESCU. Mergând la cealaltă extremă a mult prea scurtei sale vieți, ultimele versuri le-a scris cu doar o oră înainte de a muri și sunt răscolitoare. Puțini știu că geniul liric al neamului nostru românesca fost în tinerețe un pasionat fotbalist, înotător , gimnast, un atlet complet.

Pe 15 iunie 1889, la ora 4:15 dimineaţa, POETUL NEPERECHE al neamului românesc se stingea în Sanatoriul de Boli Mentale al doctorului Alexandru Şuţu, de pe strada Plantelor din Bucureşti… Cauza oficială: sifilis. COVID-ul sfârșitului de secol 19… Adevărul pare să fie cu totul altul, conform părerii a 12 dintre cei mai importanți medici români…

Oricare ar fi fost realitatea, însă, moartea nu i-a fost nici pe departe pe măsura genialei sale creaţii. „LUCEAFĂRUL” a apus într-un halat ponosit de spital, pe un pat metalic de spital, închis în „celula” sa din spital…

Ultimele versuri ale lui Mihai Eminescu au fost publicate prima oară în 23 iulie 1889, în revista „Fântâna Blanduziei”, prin grija lui Ilie Ighel Deleanu, care a pus și titlul „Stelele-n cer”…

„Din notesul despre care am făcut menţiune în numărul trecut, am mai putut scoate următoarele strofe, pe care le punem sub ochii cititorilor, întocmai cum se găsesc ele scrise în ultimele clipe de viață de marele nostru dispărut” – Ilie Ighel Deleanu