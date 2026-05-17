Ultimele vești despre accidentarea lui George Pușcaș! Când va reveni pe teren atacantul lui Dinamo

George Pușcaș a ieșit în prima repriză a meciului cu CFR Cluj, după ce a acuzat probleme musculare. Andrei Nicolescu a spus ce se întâmplă cu atacantul lui Dinamo în perspectiva barajului pentru Conference League.
Mihai Dragomir
17.05.2026 | 14:45
Dinamo se gândește acum la barajul pentru Conference League, însă a încasat o lovitură importantă după meciul cu CFR Cluj din etapa 9 din play-off. George Pușcaș nu a mai putut continua pe teren și a cerut schimbare înaintea pauzei. A doua zi, Andrei Nicolescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a explicat ce se întâmplă cu atacantul român, dar și cu ceilalți fotbaliști accidentați ai echipei.

Vești bune pentru Dinamo. Ce se întâmplă cu George Pușcaș înaintea barajului de Conference League

Dinamo și CFR Cluj s-au întâlnit sâmbătă seară pe „Arcul de Triumf” în cadrul etapei a 9-a din play-off. Meciul s-a încheiat cu scorul de 0-0, însă ambele echipe au avut de câștigat în urma acestui rezultat. Ardelenii merg în preliminariile Conference League, iar „câinii” vor juca barajul pentru a accede la rândul lor în această competiție. Andrei Nicolescu a spus că sunt șanse mari ca jucători precum Pușcaș, Karamoko și Mărginean să fie apți pentru partida de maxim interes. „Pușcaș a simțit o contractură. Cred că va fi disponibil pentru baraj. Sunt șanse să joace. Cam în 7 zile își revine.

El nu a forțat, de aceea a ieșit. A luat decizia corectă în timpul jocului și e foarte important pentru noi să fie prezent la baraj. Am aflat că și Karamoko poate fi disponibil pentru baraj, deși nu garantez. Pușcaș are o problemă musculară, era foarte încărcat. Mărginean revine și el, ceea ce este bine!”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus George Pușcaș după accidentare

„Pușki”, autorul unei șanse mari de gol cu CFR Cluj, a dezvăluit la finalul partidei că a simțit o înțepătură la coapsă și a decis să iasă pentru a nu risca ceva mai grav. „Am simțit o înțepătură pe coapsă, s-au și adunat minutele la mine. Am și forțat în ultimul timp, cu problemele pe care le am. Am zis să ies, ca să nu fie mai rău. Cu siguranță sunt optimist, nu mă gândesc să lipsesc (n.r. de la baraj). Trebuie să fac un RMN să văd care e problema, dar nu cred că e ceva rău”.

Când și cu cine joacă Dinamo barajul final pentru Conference League

Dinamo va juca barajul final pentru Conference League cu câștigătoarea semifinalei dintre FCSB și FC Botoșani. Meciul decisiv pentru stabilirea echipei care va merge la rândul său în preliminariile celei de-a treia competiții oferite de UEFA se dispută pe vineri, 29 mai, pe stadionul „Arcul de Triumf”, casa „câinilor”.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
