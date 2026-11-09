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Ultimele vești despre negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro!

Tibi Cocora
09.11.2026 | 07:20
Ultimele vesti despre negocierile dintre Dinamo si Alberto Soro
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro. Foto: Colaj Fanatik.
Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro. Când este așteptat un răspuns și de ce discuțiile au stagnat.
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Situația lui Alberto Soro la Dinamo rămâne incertă, iar conducerea „câinilor” așteaptă un răspuns care ar putea clarifica viitorul fotbalistului! Andrei Nicolescu a oferit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, ultimele informații despre discuțiile cu jucătorul spaniol. Oficialul dinamovist a dezvăluit că nu au mai existat negocieri în ultima perioadă, însă a indicat și momentul în care ar trebui să apară o decizie: după pauza competițională dedicată echipelor naționale.

Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro: „După pauza națională”

Dinamo încearcă să clarifice situația lui Alberto Soro, însă discuțiile dintre club și fotbalist nu au înregistrat progrese în ultima perioadă. Andrei Nicolescu a fost întrebat, la FANATIK SUPERLIGA, despre stadiul negocierilor și despre momentul în care ar putea fi luată o decizie.

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Oficialul formației din Ștefan cel Mare a explicat că perioada următoare ar trebui să aducă mai multă claritate, iar după pauza destinată meciurilor echipelor naționale este așteptat un răspuns: „După pauza națională o să avem un răspuns, deci în perioada asta o să stabilim detalii”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu a recunoscut că nu a mai purtat discuții cu Alberto Soro în ultima perioadă. Oficialul dinamovist a făcut referire și la partida pierdută de Dinamo la Mioveni, după care, potrivit spuselor sale, nu au mai existat noi conversații pe acest subiect: „Nu am mai discutat. După meciul de la Mioveni ce să mai vorbești… Nu am mai vorbit nimic, așteptăm să vedem ce se întâmplă”, a mai explicat Nicolescu.

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Dinamo vrea o clauză de reziliere de un milion de euro pentru Alberto Soro!

Principalul obstacol din negocierile dintre Dinamo și Alberto Soro îl reprezintă valoarea clauzei de reziliere. Conducerea dinamovistă își dorește ca noua înțelegere să includă o clauză de un milion de euro, însă agentul fotbalistului nu este de acord cu această sumă. Andrei Nicolescu a precizat că actualul contract nu conține o asemenea prevedere, iar diferența de viziune dintre cele două părți a complicat discuțiile.

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„Nu are clauză, tocmai asta e, că vrem să stabilim o clauză și e diferență de opinie. Noi vrem să ajungem la un milion de euro, dar agentul lui nu își dorește suma asta. Soro mai are contract până în vară. E un jucător care s-a integrat bine și își găsește rolul ăsta foarte bine definit în sistemul lui Nuno Campos”, mai spunea Andrei Nicolescu.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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