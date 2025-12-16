Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Îl simți din voce. Nu este ușor”

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu a fost externat din spital. Ionel Culina, apropiat al legendei dinamoviste, a dezvăluit care este starea de sănătate a „Procurorului” în ultima perioadă.

Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu

În cadrul „FANATIK Dinamo”, Ionel Culina, fostul ofițer de presă al echipei din SuperLiga, a mărturisit că a vorbit cu Cornel Dinu după ce acesta s-a externat din spital. „Johnny” Culina a explicat că „Procurorul” se simte mult mai bine și că se simte entuziasm în vocea sa.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Care e ultima discuție avută cu Cornel Dinu? În ultimul timp e greu să dai de el) Săptămâna trecută am vorbit cu el, e mult mai bine, a ieșit din spital. Are un tratament nou. E plin de viață! Pe Dinu îl simți din voce, de acolo îți dai seama dacă e ok, dacă are entuziasm.

A început să doarmă… El era întotdeauna pe alt fus orar față de noi. El nu avea același fus orar cu Dinamo, era în altă emisferă. Când era fotbal, el dormea, când lumea muncea, el visa sau scria”, a declarat Ionel Culina.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu este susținut de Mircea Lucescu și Ionuț Lupescu

În continuare, Ionel Culina a expus faptul că atât Mircea Lucescu, cât și Ionuț Lupescu îl susțin permanent pe Cornel Dinu. Totodată, fostul ofițer de presă al „câinilor” a prezentat faptul că Dinu nu se este în forma de altădată, vârsta neiertând pe nimeni.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Cum l-ai simțit?) Nu este ușor! Dinu a fost idolul tuturor, este un simbol, o legendă a clubului. A fost la un nivel atât de mare încât de asta a rămas cu celebrul ‘atât’. Dinu a fost Dinamo! Nu se mai regăsește, nu mai este în puterile tinereții ca să mai fie acel leu al lui Dinamo cu care clubul a speriat fotbalul românesc.

Nu este simplu, bătrânețea nu iartă pe nimeni! În același timp, este susținut moral de Mircea Lucescu, Ionuț Lupescu, îl vizitează destul de des. Oamenii de bine ai lui Dinamo sunt alături de el”, a mai spus Ionel Culina.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu, născut în același an cu Dinamo

În încheiere, Ionel Culina a precizat faptul că Dinu este născut în același an în care clubul Dinamo a fost înființat. „Johnny” consideră că șarmul lui Dinu a rămas, iar orice spune acesta se transformă într-o știre.

„(n.r. – E o diferență între ce ne povestești acum și ce ne povestea ) Acesta a fost mister toată viața! Și când nu ne spune nimic, el tot face o știre.

El e de o seamă cu Dinamo, e născut la 2 august 1948. A făcut 77 de ani”, a conchis