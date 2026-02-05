Ultimele vești despre starea de sănătate a selecționerul României: „Mircea Lucescu e ca un leu în cușcă! Antibioticele și-au făcut efectul, abia așteaptă să iasă din spital”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Vești foarte bune despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei României va fi externat în perioada imediat următoare, după ce tratamentul cu antibiotice și-a făcut efectul. Infecția a cedat. FANATIK a aflat ultimele informații, iar apropiații ne-au transmis că antrenorul în vârstă de 80 de ani s-a pus pe picioare și abia așteaptă să iasă din spital.

Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Selecționerul naționalei s-a confruntat cu o infecție cauzată de scăderea imunității organismului, însă medicii au identificat rapid tratamentul corect pentru antrenor.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a aflat sub stricta supraveghere a medicilor și a reușit să își trateze infecția. Mai mult, sursele noastre ne-au precizat că situația este din ce în ce mai bună, iar tehnicianul așteaptă să fie externat pentru a-și relua sarcinile în calitate de selecționer al României.

Totuși, în zilele următoare, Mircea Lucescu va face o vizită la un spital din străinătate. , însă dorește să își monitorizeze în continuare starea de sănătate. Selecționerul va vizita o unitate medicală fie din Germania, fie din Italia. Deplasarea nu se va face cu un avion privat, ci în condiții normale.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu abia așteaptă să iasă din spital! Când ar putea fi externat

FANATIK a stat de vorbă cu surse apropiate de selecționer, care ne-au dat asigurări că starea lui Mircea Lucescu se îmbunătățește de la o zi la alta și nu este exclus să îl vedem pe antrenor în tribune la meciurile din următoarea etapă de Superliga, întrucât este nerăbdător să înceapă munca de pregătire a barajului cu Turcia din luna martie.

ADVERTISEMENT

„Lucescu este ca un leu în cușcă, abia așteaptă să iasă din spital. Se plimbă prin cameră non-stop, i-a revenit energia, ține permanent legătura cu cei din Federație și abia așteaptă să revină pe teren. Există o șansă să fie externat chiar mâine.

Nu s-a pus niciodată problema unui avion care să îl ducă de urgență în străinătate. Au fost niște știri total exagerate, care mai mult i-au speriat pe apropiați, aceștia sunând pentru a se interesa de starea lui. Nu a existat niciun moment grav. Sistemul imunitar scăzut a fost principala problemă. În acest moment, starea de sănătate este din ce în ce mai bună și nu se pune problema unor afecțiuni grave care să nu îi permită să își continue activitatea. Este bine și îl așteptăm să se întoarcă în forță și să se ocupe de meciul cu Turcia”, au declarat surse apropiate de Mircea Lucescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Selecționerul a urmărit din spital victoria uriașă obținută de Răzvan Lucescu în fața lui Rafa Benitez! PAOK, la 90 de minute de finală în Cupa Greciei

Pe lângă pregătirile pentru barajul cu Turcia, selecționerul și-a făcut timp și pentru meciul lui Răzvan Lucescu. echipă pregătită de Rafa Benitez. „Il Luce” nu putea rata partida și a urmărit jocul pe laptopul său, chiar din spital.

Mircea Lucescu se simte din ce în ce mai bine. Dacă totul va decurge în același ritm bun, doctorii ar putea decide externarea sa din spital chiar vineri, pe data de 6 februarie.

Selecționerul naționalei României s-a mai confruntat în trecut cu probleme medicale. A suferit un preinfarct pe vremea când o pregătea pe Șahtior Donețk, iar de atunci Mircea Lucescu efectuează controale regulate pentru a evita orice fel de complicații.