Femeia care și-a omorât mama pentru avere s-a sinucis în arest. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte de a-și lua viața. Detalii exclusive

Cazul sibiencei Amiana Păştină a monopolizat atenţia opiniei publice la sfârşitul anului trecut, când femeia de 38 de ani a fost arestată sub acuzaţia de a-şi fi ucis mama pentru a pune mâna pe avere. În afară de dosarul de omor, pe numele femeii de 38 de ani erau deschise mai multe procese, inclusiv unul de decădere din drepturile părinteşti, dar în noaptea de joi spre vineri, după mai puţin de cinci luni petrecute în spatele gratiilor, ea s-a sinucis în arestul IPJ Alba.

Cum a încercat Amiana Păştină să-şi încheie socotelile cu România

Amiana Păştină a şocat întreaga ţară prin modul în care şi-a planificat şi pus în aplicare crima, însă o privire mai atentă a cazului său scoate la iveală o ţesătură de intrigi şi o poveste care depăşeşte cu mult sfera realităţilor cotidiene. În momentul în care a fost arestată, pe 27 decembrie 2025, ea tocmai se întorsese din Dubai, pentru a vinde casa din Sibiu în care îşi omorâse mama şi a cărei valoare era estimată la aproximativ un milion de euro.

Demersurile Amianei pentru a-şi încheia socotelile cu ce o mai lega de România începuseră însă mult mai devreme. La doar câteva săptămâni după crimă, în septembrie 2024, ea îl acţiona în instanţă pe primul soţ, Ovidiu Adrian Budrală, pentru a cere majorarea pensiei alimentare pentru cei doi copii pe care îi aveau împreună, A.P. şi S.A.

Primul soţ a cerut în instanţă decăderea din drepturile părinteşti ale Amianei Păştină

De asemenea, cu trei luni înainte de a fi arestată, pe 24 octombrie 2025, ea a intentat proces de divorţ faţă de cel de-al doilea soţ, Cornel Ciprian Păştină, cu care se căsătorise în iulie 2021. Potrivit datelor consultate de FANATIK, dosarul înregistrat sub numărul 15516/306/2025 la Judecătoria Sibiu a fost soluţionat favorabil când deja , în luna martie a acestui an.

Între timp, asupra femeii aveau să se abată şi alte procese, în afară de cele legate de faptele penale comise. Primul ei soţ, Ovidiu Adrian Budrală a cerut încă din luna februarie ordonanţă preşedinţială pentru , iar în paralel, tot pe 6 februarie 2026, acesta a deschis acţiune pentru custodia celor doi băieţi, în vârstă de 11 şi 14 ani. Ultimul termen de judecată în acest dosar, înregistrat la Tribunalul Sibiu sub numărul 1639/306/2026, a fost pe 13 mai 2026, cu aproximativ de 24 de ore înainte de sinuciderea femeii.

Arestul preventiv al Amianei Păştină fusese prelungit pe 22 aprilie

Pe lângă toate acestea, speranţele femeii de a fi eliberată din arest fuseseră spulberate pe 22 aprilie, când instanţa a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu de a-i prelungi arestul preventiv.

Alături de Amiana Păştină, în acest dosar de omor, mai este arestată asistenta medicală Mihaela Camelia Popa, care a ajutat-o să-şi ucidă mama. În fapt, Amiana a fost cea care i-a strecurat mamei sale în ceai substanţe care au adormit-o, după care şi-a chemat prietena şi i-a injectat în picior o substanță cu efect puternic sedativ, provocându-i decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea femeii de 59 de ani, cele două au asfixiat-o cu o pernă.

Miza acestei crime a fost o moştenire de aproximativ două milioane de euro, la care Amiana nu avea acces, ea fiind certată cu mama sa. După înmormântare, femeia de 38 de ani a vândut o mare parte din bunurile mamei sale, două case şi două apartamente, şi s-a mutat în Dubai. În momentul în care a fost arestată, ea intenţiona să vândă şi ultima proprietate, estimată la un milion de euro.