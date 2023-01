Ultimul anunț despre creșterea pensiilor. Ce îi așteaptă pe românii care au pensia sub 3000 de lei

Milioane de pensionari din România primesc vești excelente în debutul anului 2023. Încă din ianuarie, aceștia vor primi pensii mărite. În plus, cei care au pensia sub 3000 de lei vor beneficia și de alte pachete de sprijin de la Guvern.

Explicații privind creșterea pensiilor și acordarea pachetelor de sprijin. Vești bune pentru românii cu pensia sub 3000 de lei

Încă din timpul guvernării lui Ludovic Orban, pe scena politică a existat o eternă dispută pe tema majorării pensiilor cu un procent de 40%. La acea vreme, PSD se lupta cu actualii partenerii liberali pentru a impune măsura.

Între timp, pensiile din România s-au majorat etapizat cu mai multe procente. Cel mai recent, intrat în vigoare în ianuarie 2023, este cel de 12,5%.

Ministrul social-democrat al Muncii, Marius Budăi, spune că, odată cu , este depăşit ”acel ultra-vehiculat” procent de 40 privind majorarea pensiilor.

Conform oficialului, în această lună, concomitent cu cuponul de pensie, pensionarii cu venituri mici vor primi şi ajutoarele sociale promise diverselor categorii aflate în dificultate, în ianuarie fiind acordată prima dintre cele două tranşe semestriale.

Mai exact, pensionarii cu valoarea veniturilor până în 3000 de lei pe categorii de venituri, au înscrisă pe cupon și suma măsurii de sprijin.

Aceasta este specificată pentru toate persoanele, indiferent că încasează banii în cont bancar, prin card, sau cu poștașul acasă, odată cu pensia.

Peste 4 milioane de pensionari cu venituri de sub 3000 de lei primesc sprijin

Un total de 4.270.000 de pensionari din România beneficiază, în 2023, de un . E vorba de cetățenii cu pensii de până la 3000 de lei (inclusiv).

La general, punctul de pensie va crește cu 12,5% față de 2022, ajungând la 1.785 lei. Acestei măsuri i se adaugă un ajutor financiar plătit în două tranșe – ianuarie și octombrie, al cărui cuantum variază în funcție de nivelul pensiei.

”Aici vine noutatea, avem 3 praguri de venituri. Pentru cetățeni cu venituri până la 1.500 de lei, pentru cetățeni cu venituri între 1501- 2000 de lei noutatea în acest an a venit că s-a decis în coaliție și am la concluzia că spre deosebire de anul 2020 să venim în plus cu încă o măsură și să urcăm pragul de venit până la care se alocă măsura de sprijin până la 3.000 de lei, este prima majorare”, a declarat Marius Budăi, luni, la .

Iată sinteza sprijinului de la Guvern (bani primiți în cele două tranșe egale, ianuarie și octombrie):