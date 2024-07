Ultimul bal! Stele la apus, pe care le vom vedea ultima dată strălucind în acțiune la Jocurile Olimpice

Jocurile Olimpice din această vară fierbinte, care se vor desfășura în capitala Franței, la Paris, în perioada 26 iulie – 11 august, vor fi, aproape sigur, cântecul de lebădă al unor vedete absolute ale disciplinei pe care o practică. În rândurile care urmează, FANATIK vă prezintă numele celor mai importanți sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice din această vară și pentru care competiția din Hexagon va fi ultima dintr-o carieră de excepție.

LeBron James, Stephen Curry și Kevin Durant. „Coșul” final al legendelor din NBA

Puține povești evocă același sentiment de grandoare și nostalgie ca acea a unui atlet legendar care își ia rămas bun de la sportul care l-a consacrat. În această situație se află trei dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, pentru care, Jocurile Olimpice de la Paris, vor reprezenta „coșul” final la această competiție. Mai exact, este vorba despre LeBron James (39 de ani), Stephen Curry (36 de ani) și Kevin Durant (35 de ani).

și este pregătit să scrie un nou capitol al „moștenirii” sale imense pe care o lasă urmașilor de sub panoul cu inel de 40 de centimetri diametru, „urcat” la „doar” 3 metri de parchetul sălii de joc.

Americanul de 2,06 metri, născut acum 39 de ani, pe 30 decembrie 1984, la Akron, sediul comitatului Summit din statul Ohio, are în palmares două medalii de aur la Jocurile Olimpice (Beijing 2008 și Londra 2012), iar cifrele succeselor sale din NBA „spun” totul despre valoarea sa… stelară: jucătorul cu cele mai multe puncte marcate în carieră în NBA, urcând pe prima poziție în clasamentul tuturor timpurilor în februarie 2023, când l-a depășit pe Kareem Abdul-Jabbar, a câștigat 4 titluri de campion NBA (2012, 2013, 2016, 2020), 4 titluri de MVP (2009, 2010, 2012, 2013), 4 titluri de MVP al finalei NBA (2012, 2013, 2016, 2020), un titlu de „Cel mai bun marcator” (2008) și NBA Rookie of the Year (celui mai bun începător al sezonului regulat, 2004), de 16 ori All-Star, selectat de 5 ori în echipele defensive ale anului (All-Defensive Team) și cel mai bun marcator din istoria echipei Cleveland Cavaliers. Din 2018 joacă la Los Angeles Lakers.

La Paris, James va doborî recordul celui mai vârstnic baschetbalist american la Jocurile Olimpice. În prezent, recordul este deținut de Larry Bird, care avea 35 de ani când era în „dream team-ul” Statelor Unite din 1992 (aur la mare ditanță de celelalte competitoare, la Barcelona).

Alături de LeBron James va juca în echipa SUA și Kevin Durant, unul dintre cei mai talentați baschetbaliști ai generației sale. KD este liderul absolut al americanilor la Jocurile Olimpice, cu un total de 435 de puncte, adică o medie de 19,8 puncte per meci. Are 146 de aruncări de 2 puncte, 74 de aruncări de 3 puncte și 69 de aruncări libere. Durant ocupă locul al treilea la capitolul recuperări (118) și la blocaje (16) și locul al patrulea la numărul de meciuri jucate la JO (24) și la pase decisive (71).

La 35 de ani, Kevin Durant (2,06 m, născut pe 29 septembrie 1988 chiar în capitala Washington D.C.), ar putea scrie o nouă pagină de istorie. Dacă echipa SUA va câștiga competiția de baschet masculin, starul lui Phoenix Suns ar deveni jucătorul cu cele mai multe medalii de aur la JO, 4, după triumfurile de la Londra 2012, Rio de Janeiro 2026 și Tokyo 2021.

Ultimul, dar nu cel din urmă, este cel mai bun aruncător al tuturor timpurilor, Stephen Curry (36 de ani, doar 1,88 metri, născut pe 14 martie 1988, tot la Akron, ca și LeBron Jmaes), care, recent, a făcut un sezon excepțional în NBA, chiar dacă echipa sa Golden State Warriors nu a ajuns în play-off. El a fost desemnat cel mai bun jucător din baschetul nord-american, după ce a terminat sezonul cu cele mai multe puncte, 189 la număr. Incredibil, dar adevărat, pentru Curry, aceasta va fi prima sa participare la o ediție a Jocurilor Olimpice. Și, foarte probabil… ultima!

Rafael Nadal. Sacrificiu imens pentru a participa la JO 2024

Ajuns la 38 de ani, Rafael Nadal (născut pe 3 iunie 1986, la Manacor, al treilea oraș ca mărime de pe insula „baleară” Mallorca) face orice sacrificiu pentru a participa pentru ultima oară la o ediție a Jocurilor Olimpice. Superstarul spaniol a renunțat inclusiv să joace la Wimbledon pentru a se pregăti de competiția de la Paris.

Motivul principal pentru care spaniolul a decis să nu joace pe iarba de la Londra este în primul rând faptul că la Paris se va juca pe zgură, suprafața preferată a lui Nadal, de 14 ori câștigător al Grand Slam-ului de la Roland Garros.

La Jocurile Olimpice de la Paris, Rafa va încerca astfel să recucerească titlul olimpic pe care l-a câștigat în 2016, la Rio, în timp ce pentru Alcaraz (21 de ani), aceasta va fi prima ediție a Jocurilor Olimpice la care va participa.

Desigur, „Regele zgurii” va concura și la simplu, acolo unde a luat primul aur olimpic, în 2008, la Beijing. Pentru Nadal, JO de la Paris va fi ultima ediție la care participă. El a debutat la această competiție în urmă cu 20 de ani, la Atena, în 2004.

Simone Biles. Final de „individual compus” pentru cea mai bună gimnastă din istorie

Jocurile Olimpice de vară de la Paris vor fi ultimele și pentru cea mai decorată gimnastă din istorie. Este vorba despre americanca Simone Biles, care a ajuns la vârsta de 27 de ani (născută pe 14 martie 1997, la Columbus, cel mai mare oraș și capitala statului Ohio), sportiva-minune cu cele mai multe medalii olimpice la gimnastică artistică.

Pentru Simone, ediția din acest an va reprezenta a treia sa participare la Jocurile Olimpice. Ea a concurat anterior la Rio, în 2016, și la Tokyo, în 2021. Simone are în total 37 de medalii câștigate la Jocurile Olimpice, dintre care 4 de aur, toate obținute în Brazilia, la individual compus, sărituri, sol și cu echipa.

La Paris, Simone va scrie istorie: va fi prima sportivă din Statele Unite ale Americii care va concura în acest mileniu pentru echipa feminină de gimnastică la trei ediții la rând de Jocuri Olimpice. Ultima gimnastă din SUA care reușise această performanță fusese Dominique Daws, la Barcelona 1992, Atlanta 1996 și Sydney 2000.

După ce echipa Statelor Unite a luat argintul la Tokyo, în 2021, Biles susține că singurul obiectiv al americancelor la Paris este un nou aur olimpic.

La Paris, Simoen Biles va conduce o echipă a Americii plină de „veterane” (ghilimelele sunt obligatorii la… gimnastică!): Sunisa Lee (21 de ani), Jordan Chiles (23 de ani) și Jade Carey (24 de ani). În schimb, pentru mezina Hezly Riviera (16 ani), aceasta va fi prima ediție la care va concura.

Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ultima „lansare” pentru „Racheta de buzunar”

Dublă campioană olimpică la 100 de metri sprint, Shelly-Ann Fraser-Pryce (37 de ani, născută pe 27 decembrie 1986, la Kingston, capitala și cel mai mare oraș din insula Jamaica, Antilele Mari, Marea Caraibelor) va participa pentru ultima oară la Jocurile Olimpice. Poreclita „Racheta de buzunar”, deoarece măsoară doar 1,60 metri de la… sol, sportiva din Jamaica a cucerit aurul atât la Beijing (2008), cât și la Londra (2012). În 2021, la Tokyo, a cucerit doar argintul…

Eliud Kipchoge. Cel mai bun maratonist din toate timpurile a ajuns pe ultima sută de metri

De la Jocurile Olimpice își va lua adio și Eliud Kipchoge (39 de ani, născut pe 5 noiembrie 1984, la Kapsisiywa, Kenya), cel care este considerat cel mai bun maratonist din toate timpurile. A câștigat 15 din cele 18 curse la care a participat! Are în palmares inclusiv două medalii olimpice! Se laudă cu victorii la Chicago (2014), Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023) și Londra (2015, 2016, 2018, 2019). Sportivul din Kenya a câștigat aurul olimpic la edițiile din 2016 (Londra) și 2021 (Tokyo), iar în 2004 (Atena) și 2008 (Beijing) a câștigat bronzul, respectiv argintul, dar nu la maraton, ci la 5.000 de metri.

Carissa Moore. Pe ultimul val

Și Carissa Moore (31 de ani, născută pe 27 august 1992, unde altundeva decât în… Honolulu, Hawaii!) se va retrage la Paris. Pentru cea mai bună practicantă de surf din istorie („surferiță” o fi corect, s-o supăra dacă-i spunem așa?) valurile din capitala Franței va fi ultimele… oficiale! Cvintuplă campioană mondială, Carissa are în palmares aurul olimpic, pe care l-a cucerit în 2021, la Tokyo.

Încă evoluez la cel mai înalt nivel. Încă iubesc să joc baschet! Echipa Americii este într-o formă foarte bună și consider că este important ca eu să intru pe teren și să dau tot ce am mai bun pentru a realiza o nouă performanță istorică. Singurul nostru gând este să cucerim medalia de aur” – LeBron James

Mă bucur din suflet că în sfârșit s-au aliniat planetele și pot ajuta echipa SUA în această vară. Am vrut să joc și la ultimele două ediții. Mi-am văzut colegii câștigând medalii de aur și asta este ceea ce mi-am dorit și eu din totdeauna” – Stephen Curry.

Vreau să arătăm cât de puternici sunt jucătorii noștri. Vreau să intru pe teren și să îmi ajut cât pot de mult echipa. Senzația pe care o ai atunci când ești la Jocurile Olimpice nu se poate compara cu nimic. Este ceva incredibil să ai toate starurile din NBA într-o singură echipă și nu doar pentru un weekend, ci pentru o vară întreagă! Este o onoare și o bucurie imensă să fiu din nou alături de cei mai buni atleți ai lumii” – Kevin Durant

Pentru mine, Paris va fi ultima ediție a Jocurilor Olimpice la care particip. Având în vedere acest lucru, am decis să nu produc nicio schimbare și să mențin suprafața, zgura, până când va începe turneul. Cel mai bun lucru pentru corpul meu este să nu schimb suprafețele şi să continui să joc pe zgură până atunci. Din acest motiv nu joc la Wimbledon. Îmi pare rău că nu voi avea parte de atmosfera de la Londra și de susținerea minunaților fani britanici. Vă mulțumesc pentru tot! O să îmi lipsiți” – Rafael Nadal

Paris 2024 este cu siguranță locul și momentul revanșei noastre. Toate trebuie să dăm mai mult. Nu cred că la Tokyo am fost în cea mai bună formă a noastră. Nici conjunctura nu a fost cea mai fericită. Sunt conștientă că este o presiune uriașă pe umerii noștri. Dar acest lucru trebuie să ne motiveze, iar noi să apărem în fața lumii și să dăm tot ce avem mai bun. Trebuie să demonstrăm că suntem atletele cele mai bune, că ne-am maturizat, că suntem mai inteligente și că avem o consistență mai mare” – Simone Biles

16 medalii de aur are echipa de baschet masculin a Statelor Unite la Jocurile Olimpice

2 titluri olimpic are în palmares Rafael Nadal, la Beijing 2008 (simplu) și la Londra 2012 (dublu masculin)

329 de probe în cadrul a 32 de sporturi se vor desfășura la JO Paris 2024