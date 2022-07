Ultimul bilet de avion spre moarte. Femeia ucisă de rechin în Egipt a fost aproape să rateze vacanța din Hurghada

Tânăra de 44 de ani este deplânsă de colegii de la ANAF Suceava, cei care știu cât de mult s-a bucurat Roxana atunci când a prins o ofertă ”last minute” pentru cursa spre Hurghada.

Femeia din Suceava a prins ultimul bilet spre Egipt

Una dintre colege, Violeta Apetrea, spune că mult iubita ei colegă trebuia să se întoarcă la lucru în 4 iulie. O altă colegă, Anca Boca, și-a adus aminte că Roxana era fericită pentru că a prins ultimul bilet de avion spre Hurghada. Fără știrea sa, urma să fie ultimul bilet de avion spre moarte.

”Era foarte fericită că pleacă în această vacanță, abia aștepta să ajungă. Au sunat-o de la agenția de turism că au un loc, era ultimul bilet la avion”, a rememorat colega femeii.

Familia îndurerată a dezvăluit că femeia își luase un sejur dublu, pentru a cât mai mult.

”Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Înainte de pandemie a făcut filmări cu delfini, scufundări. Luni trebuia să se întoarcă și duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor știrea cu rechinul mi-a sărit inima din loc.

Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. N-a mai răspuns. Emilia, vecina, m-a liniștit, că probabil nu a luat telefonul la plajă, că nu merge internetul. Ce să nu meargă. Joi am vorbit ultima dată cu ea. Duminică s-a dus la ultimul înot și s-a dus la moarte”, explică mama Roxanei.

Părinții Rodica și Gheorghe își vor îngropa acum fiica, după ce aceasta va fi adusă în țară. ”Tare cuminte a fost… Ne-a ascultat… Pe 28 iunie, la ora 14.44, am primit ultimul mesaj de la ea”, spune Rodica Donisan, potrivit

Oamenii susțin că femeia nu a înotat în ape adânci, deși în imagini se vede contrariul. ”Ea a ajuns până la geamandură. Acolo apa e de maximum 2 metri, unde . Sunt poze făcute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandură. El a alertat… Nu avea nimeni curajul să sară în apă să o salveze”, a transmis tatăl femeii.