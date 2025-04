Ultimul căpitan-campion al Rapidului, declarație de dragoste înaintea derby-ului cu FCSB: „E viața mea!”

Rapid a câștigat pentru ultima dată titlul de campioană al Ligii 1 în sezonul 2002/2003, când termina pe prima poziție în fața rivalilor pe care îi vor întâlni în următorul meci de play-off, FCSB. Adrian Iencsi era căpitan la Rapid în acea vreme și a rămas ultimul lider al giuleștenilor care a ridicat trofeul de campion deasupra capului. Fostul fotbalist al Rapidului speră ca echipa sa de suflet să poată triumfa în curând, din nou, în SuperLiga României.

Adrian Iencsi, ultimul căpitan-campion din Giulești: „Nu vreau să rămân pentru mult timp în această ipostază”

Adrian Iencsi a adunat de-a lungul carierei sale peste 200 de meciuri în tricoul alb-vișiniu. În sezonul 2002/2003, fostul fundaș purta banderola pe umăr în ultima performanță notabilă a Rapidului pe plan intern. către către ceea ce avea să fie ultimul titlu din Giulești până în ziua de azi.

Invitat la „Suflet de Rapidist”, fostul fotbalist de legendă din apărarea Rapidului și-a declarat dragostea față de club și și-a exprimat dorința arzătoare ca

„Sunt ultimul căpitan-campion, n-aș vrea să rămân pentru mult timp în această ipostază. Cert e că ultimul campion pe vechiul Giulești voi fi cu siguranță. Dar nu vreau să fiu pentru mult timp ultimul căpitan-campion la Rapid. Mi-aș dori cât mai rapid să se întâmple.

Am jucat cel mai mult la Rapid, am obținut cele mai multe performanțe. Eu m-am simțit bine peste tot, dar Rapidul e viața mea. Eu mă identific cu clubul Rapid și cred că și ei se identifică cu mine. Mereu am avut parte de respect din partea lor. Sunt foarte apreciat de toți rapidiștii. Pe stradă, oriunde merg, sunt respectat ca om și lumea mă identifică cu Rapid”, a declarat Adrian Iencsi la „Suflet de Rapidist”.

Rapid, departe de titlul de campioană și în acest sezon

Rapid a obținut accederea în play-off pe finalul sezonului regulat, însă nu a reușit nici de această dată să aibă un parcurs spectaculos. Giuleștenii sunt pe locul 6 și au adunat doar 5 puncte în primele 5 etape din play-off.

„Alb-vișiniii” au sperat la o minune și în startul play-off-ului din sezonul 2023/2024, atunci când au început de pe locul doi, la trei puncte de liderul FCSB, însă cu un plus de moral uriaș. La acea vreme, giuleștenii veneau după un 4-0 usturător pe care l-au aplicat echipei ce avea să iasă campioană.

Din păcate pentru suporteri, Rapid nu a reușit să adune decât 4 puncte în 10 meciuri și a terminat campionatul pe poziția pe care se află și acum, ultima din play-off.