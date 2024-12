Ultimul dans al lui Chris Bumstead! Povestea „fenomenului” CBum, care a câștigat de 6 ori la rând titlul Mr. Olympia

Veni, vidi, vici. Cam așa s-ar traduce povestea lui Chris Bumstead, care, la doar 29 de ani a ales să se retragă din culturism după ce încă de la prima sa apariție pe scena Mr. Olympia a dominat categoria Classic Physique, categorie în care uriașul Arnold Schwarzenegger era etalon.

„Fenomenul” Chris Bumstead. Povestea lui Cbum, de 6 ori Mr. Olympia

Body-builder-ul canadian a spus adio sportului de performanță după ce a câștigat pentru a 6-a oară la rând titlul suprem. Evenimentul a avut loc în Las Vegas, Nevada, în perioada 10-13 noiembrie, nord-americanul defilând efectiv în etapele de prejudecată și finală, adăugând astfel un nou titlu major impresionantei sale cariere. Retragerea lui Bumstead, cel mai de succes culturist din istoria diviziei, marchează sfârșitul unei ere în sportul mușchilor.

ADVERTISEMENT

A început drumul spre apogeul în body-building la 14 ani

Născut pe 2 februarie 1995 și crescut în Ottawa, capitala Canadei, zonă metropolitană cu o populație de 1.168.788 locuitori (2020), situată în estul provinciei Ontario, la granița cu provincia Québec, Christopher Adam Bumstead s-a implicat în mai multe sporturi încă din timpul liceului, fotbal (american, nu „soccer”), baseball, baschet și hochei, sporindu-și greutatea din clasa a XI-a într-a XII-ea de la 77 la 102 de kilograme. În majoritate… mușchi!

A început să tragă de fiare de la vârsta de 14 ani, reușind să câștige mai multe titluri la juniori, inclusiv pe cel de Mr. Ontario. A debutat în 2017 pe scena Mr. Olympia, la doar 22 de ani. Culturistul a impresionat încă de la prima sa apariție, terminând pe locul al doilea, în spatele campionului de atunci, Breon Ansley, o performanță care s-a repetat și în anul imediat următor.

ADVERTISEMENT

Începând, însă, cu anul 2019, CBum nu doar că a devenit în premieră Mr. Olympia, dar a dat startul unei domnii impresionante în categoria Classic Physique, devenind un adevărat ambasador al culturismului și un model pentru alți atleți aspiranți la glorie și… bani.

Din 2019 până în 2024, în cei șase ani la rând în care a cucerit titlul Mr. Olympia, evoluția lui Bumstead a fost din ce în ce mai impresionantă. Ba, mai mult, estetica și proporțiile sale au definit standardele categoriei Classic Physique, luând astfel fața în ochii multor specialiști chiar și . Cu toate acestea, după șase titluri consecutive, Chris Bumstead a decis să se retragă de pe scena competițională. Canadianul a făcut anunțul prin două postări sugestive pe contul oficial de Instagram în care a scris „Ultimul dans” și „Ochi înlăcrimați și o inimă exuberantă”.

ADVERTISEMENT

A promis fanilor că vor continua să-l vadă „prin preajmă”

După ce a dominat competițiile timp de aproape un deceniu, Chris Bumstead a explicat că decizia de a se retrage a fost una profund personală.

„Poate că aceasta este ultima dată când mă vedeți pe această scenă, dar veți continua să mă vedeți prin preajmă”, a declarat Bumstead, lăsând să se înțeleagă că va rămâne implicat în industria sportului și a fitness-ului. A a subliniat că își dorește să se concentreze mai mult pe sănătatea personală și pe dezvoltarea altor proiecte din afara competițiilor.

ADVERTISEMENT

CBum, impact uriaș pe social media

Pe lângă succesul imens pe care l-a avut pe scena Mr. Olympia, Chris Bumstead a știut să își promoveze performanțele și imaginea cum nu se poate mai bine, apelând la rețelele de socializare pentru a-și ține la curent fanii. Cu milioane de urmăritori pe Instagram și YouTube, Bumstead își împărtășește experiența, antrenamentele și stilul de viață, devenind un influencer de top în lumea fitness-ului și bodybuilding-ului.

Potrivit unui articol din Men’s Health (revistă pentru bărbați din Statele Unite, publicată în 40 de țări, cu cele mai multe licențe și cele mai multe exemplare vândute dintre publicațiile destinate bărbaților, în întreaga lume), autenticitatea și concentrarea sa pe bunăstare au atras un public divers dincolo de pasionații de culturism. Așadar, Chris Bumstead nu este doar un culturism de excepție, care a luat 6 titluri Mr. Olympia, ci și un model de urmat în lumea sportului.

Povestea canadianului este o dovadă a dăruirii, muncii asidue și realizării. Cu o carieră care continuă să crească, să atragă fani, CBum lasă o amprentă de neșters în istoria culturismului, inspirând generațiile viitoare să-și urmeze visurile în fitness și nu numai.

De la agonie la extaz. CBum s-a născut cu o boala autoimună

Drumul spre glorie a fost unul extrem de anevoios pentru sextuplul Mr. Olympia. CBum suferă de , iar performanțele sale sunt cu atât mai uimitoare. Este vorba despre Nefropatia cu IgA, cunoscută și sub denumirea de „boala Berger”, o afecțiune renală cronică care afectează glomerulii, unitățile funcționale ale rinichilor. Această anomalie este caracterizată prin depunerea de imunoglobulina A (IgA) în rinichi, determinând inflamație și leziuni ale țesutului renal.

Bumstead a aflat că suferă de această maladie cu câteva luni înaintea debutului său pe scena Mr. Olympia. Pare uluitor cum atletul nord-american a reușit să continue cariera pentru că Nefropatia cu IgA este periculoasă pentru oricine, cu atât mai mult pentru un culturist. Lui CBum nu i-a fost deloc ușor să depășească acel moment.

În 2018, când a aflat prin ce ghinion cumplit trece, culturistul a explicat pe canalul său de YouTube ce i-au spus doctorii: „S-a stabilit din biopsie că am o formă rară de boală IgA, care este un sistem imunitar. Deci, potențial, sistemul meu imunitar s-a autoatacat. Și ne-am dat seama că asta s-a întâmplat în urmă cu patru ani sau ceva de genul. Și că poate izbucni în orice moment din viață”.

Într-un interviu acordat ulterior, CBum a dezvăluit cum s-a pregătit pentru concursuri în ciuda bolii de care suferă: „Pregătirea din 2018 a fost una grea. În 2019 a mers ceva mai bine, dar nu a fost totul perfect. Pregătirea din 2020 a fost mai bună decât toate celelalte la un loc. Am fost sănătos atât în timpul pregătirii, cât și după concurs, iar acest lucru s-a văzut pe scenă. Cum am mai spus, în momentul în care am aflat că sufăr de această boală, am început să fiu mai atent la fiecare detaliu. A trebuit să fac totul perfect și să mă concentrez pe un stil de viață sănătos. Iar acest lucru a dat roade”.

Pare de domeniul fantasticului cum a reușit un om atât de bolnav să reușească într-un sport atât de greu, dar realitatea ne-a demonstrat încă o dată că acolo unde este gândire pozitivă, voință, răbdare și viață echilibrată, fără excese de niciun fel, atât de tocita expresie „Incredibil, dar adevărat” are acoperire sută la sută.

Simptomul Dificultăților de Vorbire, un alt impediment

De parcă boala autoimună de care suferă nu era de ajuns, Chris Bumstead s-a mai confruntat cu o problemă de sănătate. În copilărie. Mai mult decât… ciudată! Este vorba despre Simptomul Dificultăților de Vorbire. Într-un interviu alături de antrenorul său, celebrul Hany Rambod, culturistul canadian a dezvăluit că limba sa este prea… mare pentru gura sa! Nu este nicio glumă, este crudul adevăr.

„Nu pot să vorbesc foarte bine. Trebuie să urmez cursuri de patologie a vorbirii. Limba mea nu știe cum să vorbească engleza. Este prea lată, nu prea lungă. Limba mea nu se potrivește cu gura. Când stau relaxat, limba îmi acoperă toți dinții. Da, e prea mare pentru gura mea”, povestea, cu dificultate, Chris Bumstead.

Averea lui CBum făcută cu sudoarea… mușchilor, dar nu numai!

Cu o avere estimată în primăvara acestui an undeva la 5-6 milioane de dolari, canadianul a câștigat bani la Olympia încă de la prima sa participare. În 2017 și 2018, a luat 8.000 de dolari pentru că a terminat pe locul 2. Au urmat apoi trei victorii consecutive. Pentru fiecare loc 1 obținut în 2019 și în 2020, Bumstead a primit câte 30.000 de dolari. Succesul din 2021 a fost remunerat cu 50.000 de dolari.

Culturismul nu este, însă, singura sursă de venit a sextuplului câștigător Mr. Olympia la categoria Classic Physique. În ciuda sume consistente amintite mai sus, principala sursă de venit a lui Bumstead este social media. În fiecare lună, din YouTube, Mr. Olympia câștigă între 3.700 de dolari și 58.600 de dolari!

În plus, antreprenor de succes, Chris Bumstead se poate lăuda cu propria linie vestimentară, intitulată „CBum fitness”, care comercializează articole sportive, dar și cu propria gamă de suplimente nutrivite, „Raw Nutrition”. De-a lungul timpului, cel mai bun body-builder la categoria Classic Physique a fost sponsorizat de diverse branduri de suplimente, dar și de GymShark, cea mai populară firmă de echipamente sportive pentru fitness din lume.

Între rolul de tată și pregătirea pentru Mr. Olympia 2024

În 2024, cu câteva luni înainte să devină pentru a șasea oară Mr. Olympia și să se retragă din culturism, mai exact în primăvară, Chris Bumpstead a mai avut parte de un moment care i-a impactat viața, nu doar cariera. Partenera sa de viață, Courtney King, a dat naștere unei fetițe. Într-o sesiune de Q&A cu fanii, cuplul a dezvăluit că nu era încă pregătit să aibă un bebeluș, dar se bucură enorm de această întâmplare minunată, chiar dacă nu au apucat să facă nunta. Cu toate acestea, CBum și Courtney au avut „probleme în paradis” din cauza numelui pe care îl avea să îl poarte fetița. Culturistul a vrut ca primul său copil să poarte numele Blastoise, un celebru personaj din seria Pokemon. Varianta a picat după ce partenera de viață a lui Bumpstead a aflat de unde s-a inspirat.

25,9 milioane de urmăritori are Chris Bumstead pe Instagram

4,1 milioane de abonați are Mr. Olympia pe YouTube

187 de centimetri înălțime are Chris Bumstead

110 de kilograme este greutatea canadianului în perioada competițională

120 de kilograme cântărește CBum în off-season