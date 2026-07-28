Ultimul dans al lui Conor McGregor! Luptătorul irlandez a anunțat când se va retrage din UFC

ADVERTISEMENT

un nou motiv de discuție. Fostul campion UFC a publicat un mesaj pe rețelele sociale care a atras imediat atenția. Irlandezul a lăsat de înțeles că și-ar fi stabilit momentul retragerii din sport. Informația a fost relatată de publicația franceză RMC Sport, care a analizat ultimele declarații ale luptătorului.

Conor McGregor și-a dezvăluit planul pentru ultimul meci din UFC

McGregor a publicat mesajul „The Last Dance”, iar ulterior a explicat că și-ar dori ca ultimul meci al carierei să aibă loc în cadrul International Fight Week din 2027. Evenimentul este unul dintre cele mai importante organizate anual de UFC și reunește cei mai cunoscuți luptători ai promoției. Irlandezul consideră că o astfel de gală ar reprezenta cadrul ideal pentru despărțirea de sportul care l-a făcut celebru.

ADVERTISEMENT

Fostul campion traversează însă o perioadă dificilă. McGregor continuă recuperarea după accidentarea gravă suferită la genunchi. Din acest motiv, revenirea sa a fost amânată în repetate rânduri.

Accidentarea îi schimbă planurile fostului campion UFC

Potrivit sursei citate, președintele UFC, Dana White, estimează că McGregor va avea nevoie de aproximativ un an pentru a reveni la capacitate maximă. Oficialul a precizat că sănătatea sportivului este prioritară și că nu va exista presiune pentru o revenire rapidă. Obiectivul este ca irlandezul să revină doar atunci când va fi complet refăcut.

ADVERTISEMENT

Conor McGregor rămâne unul dintre cei mai populari luptători din istoria UFC. Carisma și rezultatele obținute în cușcă l-au transformat într-un nume cunoscut la nivel mondial. Fiecare mesaj publicat de fostul campion generează reacții puternice în lumea sporturilor de contact și în rândul fanilor.

ADVERTISEMENT

Deocamdată, UFC nu a anunțat oficial ultimul meci al lui McGregor. Nici sportivul nu a confirmat că retragerea este definitiv stabilită. Totuși, mesajul publicat pe rețelele sociale și informațiile prezentate de RMC Sport alimentează ideea că irlandezul își pregătește finalul carierei. Dacă planul se va concretiza, gala din 2027 ar putea marca unul dintre cele mai așteptate momente din istoria recentă a UFC. Fanii așteaptă însă și un anunț privind adversarul pe care îl va înfrunta. Până atunci, toate privirile rămân îndreptate spre recuperarea fostului campion.