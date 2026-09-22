Sport

„Ultimul dans” al lui Lionel Messi la naționala Argentinei! Superstarul a dezvăluit echipamentul special în care va evolua la meciul de „adio”

Lionel Messi și-a anunțat retragerea de la naționala Argentinei, iar ultimul său meci va avea loc pe 6 octombrie. Cum arată echipamentul special în care vor juca sud-americanii
Ciprian Păvăleanu
22.09.2026 | 11:01
Ultimul dans al lui Lionel Messi la nationala Argentinei Superstarul a dezvaluit echipamentul special in care va evolua la meciul de adio
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Cum va arăta ultimul echipament purtat de Lionel Messi la naționala Argentinei. Foto: Colaj FANATIK
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Lionel Messi (39 de ani) a prezentat ultimul echipament în care va evolua pentru naționala Argentinei. Într-un videoclip scurt de 13 secunde, postat pe rețelele de socializare, superstarul lui Inter Miami a făcut public noul tricou al sud-americanilor.

În ce echipament va juca Argentina la ultimul meci al lui Lionel Messi pentru națională

Campionatul Mondial din 2026 a reprezentat capătul unei ere pentru naționala Argentinei. Lionel Messi și-a anunțat retragerea, iar ultimul său meci îl va disputa pe 6 octombrie. În această pauză internațională, sud-americanii vor juca împotriva naționalelor din Bolivia, din Burkina Faso și din Benin.

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Pentru aceste partide, Argentina va avea un echipament special, care a fost prezentat publicului chiar de Lionel Messi, printr-un video scurt. În clipul postat pe rețelele de socializare, octuplul câștigător al „Balonului de Aur” intră în cadru, dă jos din cuier tricoul vechi și îl așază pe cel nou, împreună cu perechea de ghete pe care o va purta, după care iese rapid din cadru. Tricoul are o singură dungă albă, situată pe mijloc, iar numerele de pe spate sunt aurii și au niște detalii foarte interesante.

Omagiu uriaș pentru Lionel Messi în Argentina

În viziunea multor oameni, Lionel Messi este cel mai mare fotbalist care a călcat vreodată pe gazon, peste Maradona, Pele și chiar peste rivalul său contemporan, Cristiano Ronaldo. Retragerea sa din națională reprezintă un moment extrem de emoționant, iar sud-americanii i-au adus un omagiu uriaș.

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În etapa a 8-a din Argentina, desfășurată în intervalul 5-8 septembrie, toate meciurile s-au oprit în minutul 10, numărul de pe tricoul legendarului fotbalist. Timp de un minut, suporterii l-au aplaudat la scenă deschisă pe „magicianul din Rosario”, care va intra pentru ultima dată pe teren în tricoul Argetinei peste două săptămâni.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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