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Lionel Messi, vedeta naționalei Argentinei, și-a anunțat . Ultimul duel în care va juca starul ”biancoceleștilor” va fi pe 6 noiembrie, împotriva Beninului.

Prețuri exorbitante la biletele pentru ultimul meci al lui Messi la națională

Federația Argentiniană a publicat lista prețurilor biletelor pentru meciul de ”rămas-bun” al lui Messi de la națională. Fanii argentinianului care vor să asiste la momentul istoric, de pe El Monumental, vor trebui să scoată sume mari din buzunare.

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Cel mai ieftin bilet, cel de acces general, costă 180.000 de pesos argentinieni (echivalentul a 540 de lei), însă prețurile pentru locurile aflate aproape de teren ajung până la 480.000 de pesos (adică 1.465 de lei). Prețurile sunt uriașe comparativ cu salariul mediu al argentinienilor: 950.000 de pesos (adică 2.905 lei).

Asta înseamnă că un argentinian de rând ar trebui să plătească jumătate din salariul său pentru a-și achiziționa un bilet premium la meciul de retragere al lui Lionel Messi.

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Argentina mai are două amicale programate în această fereastră internațională, împotriva Boliviei și Burkinei Faso. În acestea, Argentina este obligată să joace numai cu 50% din capacitatea stadionului ocupată, după incidentele de la Cupa Mondială. De aceea, selecționata lui Lionel Scaloni a programat încă un duel, cel cu Benin.

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Lionel Messi este golgheterul all-time al Cupei Mondiale

Lionel Messi a debutat la naționala Argentinei acum 21 de ani, fiind una dintre promisiunile fotbalului din țara sud-americană. Fotbalistul, care a devenit legendă la FC Barcelona, a condus selecționata de la Buenos Aires spre două trofee continentale: Copa America (2021 și 2024).

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”Decarul” Argentinei a fost căpitanul echipei la a treia Cupă Mondială din palmaresul selecționatei, în 2022. De asemenea, cu Messi în teren, Argentina a mai jucat două finale, pierdute contra Germaniei (0-1, 2014) și .

Doar trei fotbaliști Argentinieni au ridicat trofeul mondial de-a lungul istoriei. Este vorba despre Lionel Messi (2022), Diego Maradona (1986) și Daniel Passarella (1978).

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În prezent, Lionel Messi este golgheterul all-time al Cupei Mondiale. Starul sud-americanilor a ajuns la 21 de reușite numai la turneul final. Opt dintre acestea au fost înscrise doar la ultima ediție, când a început competiția cu un hat-trick împotriva Algeriei.