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Crina Pintea (36 de ani) revine oficial la naționala României după o pauză de 3 ani, în condițiile în care în iunie selecționerul Ovidiu Mihăilă a dezvăluit că poartă discuții intense cu ea pentru acest lucru. FANATIK a aflat că handbalista „tigroaicelor” a acceptat să revină și va fi în lot pentru EHF Euro Cup și Campionatul European de la Cluj.

Crina Pintea revine la naționala României înainte de retragere!

Ajunsă la 36 de ani, Crina Pintea se apropie ușor de finalul carierei în sportul profesionist. Ea își va încheia ultimul sezon în mare stil, cu o revenire la naționala de handbal feminin a României, condusă de Ovidiu Mihăilă. Astfel, Crina va fi în lotul „tricolorelor” pentru Final Four-ul EHF Euro Cup de la București, unde vor participa România, Norvegia, Danemarca și Ungaria, dar și la Campionatul European de la Cluj.

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la două luni de la Campionatul Mondial din 2023. De curând, pivotul și-a anunțat și retragerea definitivă din sportul profesionist la finalul sezonului 2026/2027, însă în ultimul ei an va reveni la naționala României: „Mă întorc la echipa națională, acolo unde inima mea bate altfel. Sunt foarte bucuroasă să îmbrac din nou tricoul naționalei și să lupt pentru România”, a fost mesajul transmis de Crina Pintea pe rețelele de socializare.

Ce spunea Ovidiu Mihăilă despre revenirea Crinei Pintea

Ovidiu Mihăilă a anunțat o posibilă revenire a Crinei Pintea, iar FANATIK a aflat că acest lucru chiar se va întâmpla, după lungi discuții și încercări de a o convinge pe handbalistă să ajute naționala în ultimul ei an:

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„Am avut multe discuții cu ele la echipa națională, am vorbit și cu Crina anumite lucruri despre viitor și cu siguranță își doresc și ele să iasă pe ușa din față, mai ales Crina, care e posibil să se retragă la anul și și-a dorit foarte mult să câștige Liga Campionilor.

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Am avut o discuție despre revenirea la națională. O să mai port una cu ea, Crina este o jucătoare care poate să aducă un aport important în competiția pe care o vom organiza. Ea s-a retras, la fel ca Dindiligan, dar Dindi a revenit și m-am bucurat că a făcut-o. Voi mai discuta și cu Crina”, spunea Ovidiu Mihăilă la , după CSM București – Metz 27-32.

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