Ultimul dans, ce destin! Mircea Lucescu, final de carieră pe stadionul construit din banii „donați” chiar de el

s-a degradat începând cu luna decembrie a anului trecut, când selecționerul de atunci al României a petrecut sărbătorile prin spitale din cauza problemelor medicale. Cu toate acestea, „Il Luce” a dorit să fie alături de națională chiar și când medicii spuneau că nu este un lucru recomandat.

Destinul lui Mircea Lucescu. A avut parte de ultimul meci din carieră chiar pe stadionul lui Beșiktaș, echipă unde a antrenat

Într-un interviu acordat recent celor de la , despre perioada pe care a avut-o în Turcia, la Beșiktaș, acolo de unde a plecat chiar dacă mai avea doi ani de contract și nu a primit toți banii, preferând să facă o înțelegere cu șefii grupării. A semnat un act prin care a cerut ca sumele restante, aproximativ două milioane de euro, să fie folosite pentru construirea noului stadion, acest nou stadion pe care a fost ultima dată în viață, ca antrenor, ca om.

„Știu stadionul lui Beșiktaș la perfecție. Când am plecat de acolo mai aveam doi ani de contract și le-am spus conducătorilor clubului să folosească banii pentru reconstrucția arenei. E unul dintre cele mai bune și frumoase stadioane pe care am fost. Când echipa adversă are mingea este o presiune incredibilă”, spunea Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a fost antrenorul celor de la Beșiktaș între 2002 și 2004 , reușind să câștige campionatul Turciei în primul său sezon.

Supărarea lui Mircea Lucescu după meciul cu Turcia

Marea dorință a lui Mircea Lucescu a fost de a duce România la Cupa Mondială, competiție la care tricolorii au fost prezenți ultima dată în 1998. Tocmai datorită acestui motiv a acceptat propunerea venită de la FRF și startul a fost de excepție: 6 victorii din 6 în Liga Națiunilor și promovarea într-o ligă superioară, plus o șansă mare de a ajunge la barajul de calificare la Cupa Mondială.

Rezultatele din faza preliminariilor de calificare la turneul final nu au fost la nivelul așteptărilor, iar România a terminat pe locul 3, în spatele Austriei și al Bosniei. Cu toate acestea, tricolorii au prins un loc de baraj datorită rezultatelor din Nations League și au dat piept cu Turcia, la Istanbul. Duelul a fost echilibrat, însă decis de un gol venit în repriza secundă, de la Kardioglu. Eșecul l-a supărat foarte tare pe Mircea Lucescu, care la doar câteva zile a ajuns la spital din cauza stresului și al nervilor, iar toate aceste probleme cumulate au dus, în final, la trecerea în legendă al lui „Il Luce”.

