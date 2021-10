Ultimul derby dintre CS U Craiova şi FC U Craiova s-a lăsat cu bătaie! Mihăiţă Pleşan a ieşit şifonat.

Derby-ul Craiovei încinge Oltenia. , iar controversa în ceea ce priveşte accesul celor două galerii pe “Ion Oblemenco” toarnă gaz pe focul acestui aşteptat duel.

CS U Craiova şi FC U Craiova au mai disputat două meciuri directe în istorie, iar de fiecare dată atmosfera a fost explozivă. Ambele confruntări s-au disputat în 2013, pe vremea când cele două echipe au fost în liga secundă, scorul fiind identic în ambele confruntări: 0-0.

Ultimul derby dintre CS U Craiova şi FC U Craiova s-a lăsat cu bătaie!

Dacă fazele spectaculoase de pe gazon au lipsit, nu acelaşi lucru se poate spune despre ceea ce s-a întâmplat în afara gazonului. La ultimul meci direct care s-a jucat pe 23 noiembrie 2013, a izbucnit o bătaie în toată regula între cele două părţi.

ADVERTISEMENT

Mihăiţă Pleşan, jucător la CS U Craiova la acea vreme, şi Silvian Cristescu, team managerul celor de la CS U, au ieşit şifonaţi după o bătaie cu fostul portar al celor de la FC U Craiova, Andrei Preda, zis şi “Gogoaşă”.

“M-a înjurat Pleșan de morți, de familie. A sărit la mine și am sărit și eu la el”

Andrei Preda a vorbit la vremea respectivă despre bătaie spunând că Pleşan şi Silvian Cristescu l-au înjurat şi au sărit la el. În cele din urmă, cei doi membrii ai CS U Craiova au fost cei care au ieşit şifonaţi:

ADVERTISEMENT

“M-a înjurat Pleșan de morți, de familie. A sărit la mine și am sărit și eu la el. Cristescu a început să mă înjure și am ripostat. Am înțeles că i-a căzut și un dinte.

S-a lovit cu cotul, m-au filmat cei de la Jandarmerie. Mi-au furat și telefonul, mi-au băgat mâna în buzunar. Urât din partea lor!”

ADVERTISEMENT

Pleşan, jenat de cele întâmplate: “Mi-e și rușine să spun”

Mihăiţă Pleşan a admis incidentele şi a părut jenat la vremea respectivă, în faţa camerelor de luat vederi:

“Mi-e și rușine să spun, pentru că suntem fotbaliști, nu bătăuși și e foarte urât ce s-a întâmplat. Nu face onoare în primul rând Craiovei, pentru că sunt două echipe care joacă aici și frumos e să ne duelăm pe teren, nu să ne batem la vestiare“, a spus fostul mijlocaş de la CS U Craiova.

ADVERTISEMENT

Silvian Cristescu: “Pumnul pe care Gogoaşă mi l-a dat la vestiare înainte de meciul direct, a fost comandat de Adrian Mititelu”

că pumnul încasat de la “Gogoaşă” a fost de fapt comandat de Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U Craiova:

“Vreau să vă spun că tot ce vă declar o fac cu maximă sinceritate. Acum mi-am dat seama, deşi bănuiam de la început, că pumnul pe care Gogoaşă mi l-a dat la vestiare înainte de meciul direct, a fost comandat de Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

Cristescu a vrut să îl direcţioneze pe “Gogoaşă” la CS U: “Şi dacă am făcut acest lucru cu ce am greşit?”

Acest om este autorul moral al gestului lui Andrei. Băiatul asta este folosit şi băgat la înaintare de către jegosul de Mititelu. Acum să revenim la întâlnirea de care mă întrebaţi.

Care este până la urmă problema că i-am propus lui Gogoaşă să treacă la noi? Şi dacă am făcut acest lucru cu ce am greşit?”, a spus Cristescu la vremea respectivă pentru FANATIK.

După o pauză de 8 ani, CS U Craiova şi FC U Craiova sunt din nou faţă în faţă. Se anunţă un nou între cele două rivale din oraş, care se vor înfrunta pentru prima dată pe noul stadion “Ion Oblemenco”.