Ultimul discurs ținut de Mircea Lucescu în fața prietenilor. Ce le spunea celor apropiați la împlinirea a 80 de ani

Mircea Lucescu a ţinut un ultim discurs în faţa prietenilor la petrecerea surpriză pe care i-a pregătit-o George Copos. Ce le-a spus legendarul antrenor la împlinirea vârstei de 80 de ani.
Marian Popovici
08.04.2026 | 06:39
Mircea Lucescu s-a stins din viaţă marţi seara, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Selecţionerul a fost internat în ultimele 9 zile la Spitalul Universitar, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naţionale înaintea meciului cu Slovacia.

Ultimul discurs ţinut de Mircea Lucescu în faţa prietenilor: „Mi-a făcut plăcere să vă primesc, să vă simt”

Pe data de 29 iulie 2025, Mircea Lucescu a împlinit 80 de ani. Legendarul antrenor a ţinut atunci un ultim discurs în faţa prietenilor la Athenee Palace, la petrecerea surpriză pe care i-a pregătit-o prietenul George Copos:

Mulţumesc… Mulţumesc pentru prezenţa din seara asta, pentru prietenia voastră, pentru tot ceea ce ne-a legat şi ne leagă în continuare. Mulţumesc lui George (n.r. Copos), pentru că a transformat sala asta într-o sală superbă. Ştiu cum arăta în timpurile acelea, cumpărasem două sfeşnice din Anglia, când eram la meci cu echipa Angliei, şi le pusesem pe amândouă acolo.

Acum au dispărut (n.r. râde). Venind aici şi văzând cum era pe vremea aceea, cât de săracă era această superbă sală, trebuie să îl aplaudăm şi pe George. A transformat această sală într-un obiect de artă inestimabil. Nu mai vorbim de pictura, cred că Steriadi a picta-o. Vă mulţumesc, vă îmbrăţişez, cred că v-aţi simţit bine, că aţi găsit un mod de comunicare care v-a făcut plăcere.

Mie mi-a făcut plăcere să vă primesc, să vă simt, sunt atâţia ani de când vă cunosc şi am trecut peste momente mai grele şi mai frumoase. Aş vrea să îi dau posibilitatea lui Matei să spună câteva cuvinte, este succesorul nostru, Încurajăm tinerele speranţe. Este băiatul lui Răzvan şi al Anei”, a fost discursul lui Mircea Lucescu.

Răzvan Burleanu Dan Şucu şi Ion Ţiriac, invitaţi de seamă la petrecerea lui Mircea Lucescu

La petrecerea surpriză de la împlinirea vârstei de 80 de ani au fost invitaţi prietenii apropiaţi ai fostului selecţioner şi, evident, familia. Foarte jovial şi plin de viaţă, Mircea Lucescu a glumit cu invitaţii de seamă, foarte mulţi din fotbalul românesc.

Au participat la petrecerea aniversară a lui Mircea Lucescu: Dan Voiculescu, Diana şi Dan Şucu, Horia Ivanovici, Ovidiu Ioaniţoaia, Adriean Videanu, Marian Alecu, Ion Ţiriac, Răzvan Burleanu, alături de care a stat şi la masă. Soţia, Neli Lucescu, i-a fost alături, alături de Ana-Maria, soţia lui Răzvan, dar şi nepotul Matei Lucescu.

Din păcate, avea să fie ultima petrecere aniversară pentru legendarul antrenor. A stat pe bancă în confruntarea Turcia – România 1-0, iar câteva zile mai târziu i s-a făcut rău în cantonament şi a fost transportat la Spitalul Universitar, acolo unde s-a stins marţi seară.

  • 80 de ani a trăit Mircea Lucescu
  • 35 de trofee a câştigat în carieră „Il Luce”, al treilea cel mai valoros antrenor

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
