Ultimul drum pentru Antonia, fetița ucisă de iubitul mamei sale! A fost înmormântată într-un sicriu alb

Astăzi, 13 noiembrie 2021, Antonia, drăgălașa fetiță ucisă de concubinul mamei sale, la Arad, a fost condusă pe ultimul drum, un drum presărat cu lacrimile celor care au iubit-o pe micuță și care, acum, pot doar să în aducă flori, la mormânt.

Antonia a fost înmormântată la Arad

Într-un sicriu alb, acoperit de flori și de lacrimile mamei sale, Antonia a fost condusă pe ultimul drum, înmormântarea micuței victimă a unei crime teribile având loc la două săptămâni de la tragedie.

De altfel, mesajul scris pe coroana micuței de mama fetiței, un mesaj simplu, este, în fapt, sfâșietor,. ”Te iubește mama”, scrie pe coroana micușei Antonia, fetița care, la doar patru ani, a căzut victima unei crime oribile comise chiar de iubitul mamei sale.

atunci când, rămasă în grija concubinului mamei sale, aceasta fiind la spital pentru a aduce pe lume un alt copil. Micuța de patru ani a fost lovită cu sălbăticie de bărbat, ucisă, pusă într-un geamantan și după pe un câmp de lângă Arad pentru a fi incendiată.

Antonia, victima unei crime oribile

Florin Beniamin Crişan, concubinul mamei Antoniei, a explicat cum s-a petrecut crima pe care a comis-o, susținând că, de fapt, totul ar fi fost doar o nefericită întâmplare, iar loviturile cu care a ucis copilul ar fi fost pentru că micuța era… prea agitată.

”De dimineaţă, fiul meu vitreg în vârstă de 3 ani, cât şi fiica mea vitregă, Antonia, erau extrem de agitaţi datorită lipsei mamei, cât şi a neîndemânării mele de a mă ocupa de ei, respectiv administrarea hranei, toaletă, îmbrăcare, curăţenie în casă ştiind că urmează să vină soţia cu nou-născutul acasă, cât şi grija cumpărăturilor şi pregătirilor pentru noul membru al familiei”, explică Florin Beniamin Crişan în declarația dată la Poliție, conform .

Mai mult, a explicat bărbatul care ar fi trebuit să aibă grijă de Antonia cât timp mama acesteia și iubita lui era la maternitate, tocmai pentru a-i naște un copil, ideea de a o incendia a venit în dorința de a scăpa de corpul neînsuflețit al micuței pe care a ucis-o.

”Am lovit-o de două ori cu palma în zona cefei şi s-a lovit puternic de perete, căzând inconştientă la sol şi lovindu-se din nou de pardoseala de gresie, rămânând inertă. (…)

Am luat hotărârea de a o înveli într-un cearşaf ce se afla pe canapeaua din dormitorul mic, am luat de pe dulapul din dormitorul mare o valiză tip troler, din plastic (…) am turnat cele două sticle de acetonă pe suprafaţa cadavrului învelit în cearşaf, a început să ardă cearşaful, moment în care am fost convins că incendiul provocat de mine va distruge cadavrul”, a mai precizat bărbatul care a și recunoscut crima oribilă făcută, pare-se, sub influența drogurilor.

Uciderea Antoniei a șocat Aradul

Cadavrul Antoniei a fost găsit pe 30 octombrie, la trei zile de la crimă, de un localnic care își plimba câinele, iar fetița de patru ani a fost identificată abia după ce i s-a făcut portretul robot. Aproape imediat, concubinul mamei fetiței a devenit suspectul principal, iar acesta, după ce inițial nu și-a recunoscut crima, a povestit cu lux de amănunte fiecare pas pe care l-a făcut în ziua fatidică.

Arestat pentru 30 de zile, Florin Beniamin Crişan a provocat un adevărat șoc printre localnici, arădenii fiind îngroziți de crima comisă de tânărul de doar 23 de ani.

Cu toate acestea, deși el a recunoscut crima, e .

”Ea a fost acasă. A fost acasă când s-a întâmplat chestia aia. El a iubit-o foarte mult si s-ar putea s-o acopere pe ea (…) Daca era așa o mama grijulie, după ce i-a spus Crișan că copila-i moartă, de ce s-a mai pus în pat cu el? S-a pus în pat cu el, a stat liniștită, de ce n-a sunat poliția? O mamă….”, susține familia celui care a recunoscut crima.