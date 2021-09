Ultimul gol al lui Gabi Torje într-un derby FCSB – Dinamo. Vlad gafa grav. Video

Gabi Torje a fost adus recent de Dinamo, tocmai după ce clubului i s-a permis din nou să facă transferuri, FANATIK.

În cele ce urmează, vă prezentăm ultimul gol al lui „Torjinho” într-un derby FCSB-Dinamo, reușit după o gafă gravă a lui Andrei Vlad.

Ultimul gol al lui Gabi Torje într-un derby FCSB – Dinamo

Ultimul gol al lui Gabi Torje într-un a fost marcat pe data de 18 februarie 2018. Torje făcea 2-0 pentru „câini” după ce l-a ridiculizat pe Valerică Găman, fundaș central la FCSB atunci, după care l-a învins pe Andrei Vlad.

Andrei Vlad se afla la primele meciuri în tricoul FCSB-ului, însă golul primit de la Torje a stârnit un val de nemulțumiri din partea suporterilor, pentru că acesta gafase grav, lăsând mingea să treacă linia porții, deși nu Torje nu șutase atât de puternic spre poartă.

Din nefericire pentru „câini”, FCSB a reușit să revină în finalul meciului, după golul marcat de Dennis Man în minutul 84 și reușita lui Filipe Teixeira din minutul 90+3.

În momentul golului marcat de Teixeira, Gabi Torje se afla în galeria lui Dinamo, cântând cu fanii, iar camerele video au surprins reacția de tristețe a lui și a colegilor săi aflați în peluză.

Gabi Torje a fost schimbat în minutul 72 cu Sergiu Hanca, iar antrenorul dinamoviștilor era Vasile Miriuță.

Cum a arătat derby-ul FCSB – Dinamo de atunci:

FCSB : Vlad – Enache, Găman, Planic, Momcilovic – Ov. Popescu, Pintilii – Teixeira, C. Tănase, Coman – F. Tănase. Rezerve : Stăncioiu, Bălașa, Budescu, Filip, Junior Morais, Man, Nedelcu. Antrenor : Nicolae Dică

Dinamo : Penedo – Romera, Popescu, Maric, Olteanu – Mahlangu, Nistor – Torje, Pesic, Salomao – Nemec. Rezerve : Brănescu, Dudea, Hanca, Katsikas, Monroy, Palic, Popa. Antrenor : Vasile Miriuță

„Am venit, am vrut să fiu alături de Dinamo!”

Gabi Torje a vorbit despre , spunând că Dario Bonetti l-a contactat, iar el se bucură că s-a întors la echipa unde s-a dezvoltat ca fotbalist.

„M-a sunat Dario Bonetti când s-au deblocat transferurile, a zis că va discuta cu cei din conducere și le va spune să mă contacteze. Am venit la București, dimineață mă duc la antrenament, apoi o să vorbim și nu cred că va fi vreo problema și ne vom înțelege.

Nu am vorbit de vreun euro cu cineva. Eu am venit, sunt aici, am vrut să fiu alături de Dinamo. E clar că nu o să joc gratis cât timp îmi va trebui benzină să ajung la Săftica, să mănânc, să am unde să stau, însă nu vreau luna de pe cer”, a spus Gabi Torje la aterizarea în România.

Ultima echipă la care a evoluat mijlocașul a fost Bandirmaspor, o formație din liga a doua din Turcia, unde „Torjinho” a jucat 8 meciuri, reușind să înscrie 1 gol și să ofere 1 pasă decisivă.

„Câinii” au patru înrângeri consecutive, însă în care nu au reșit nici să marcheze vreun gol, statistică îngrijorătoare pentru formația lui Dario Bonetti.

După 7 etape, Dinamo rămâne cu 6 puncte în primele 7 etape și cu 5 goluri din 6 fiind înscrise doar de Deian Sorescu.

„FCSB a transferat jucători valoroși, s-au întărit, dar ei oricum aveau o echipă valoroasă. Într-un derby nu există favorită. Mă bucur că m-am întors, sunt acasă și am onoarea să încep cu acest derby.

Cu siguranță toate biletele noastre vor fi vândute, va fi un derby în adevăratul sens al cuvântului”, a spus Gabi Torje înainte de meciul cu FCSB.