Ultimul interviu în viață acordat de Franco Baresi. Poveste de dragoste de 50 de ani alături de AC Milan: „Părinții mei au murit când eram tânăr, iar clubul m-a salvat”

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Franco Baresi, legendarul căpitan de la AC Milan și naționala de fotbal a Italiei, În ultimul său interviu acordat, fostul mare fotbalist a povestit cum AC Milan i-a dat sens vieții și că nu a putut sta departe de club mai mult de câteva luni în ultimii 50 de ani.

AC Milan i-a dat sens vieții lui Franco Baresi. Ultimul interviu acordat de legendarul fotbalist italian

Deși recunoaștea că nu trece o zi din viața sa fără să îi spună soției sale cât de mult o iubește, Franco Baresi a mai avut o poveste de dragoste în paralel. Nu cu o altă femeie, ci cu un club de fotbal: AC Milan. Fostul mare stoper italian și-a petrecut întreaga carieră de jucător pentru „rossoneri”, însă nu a putut sta departe de club nici după retragere.

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Baresi a avut mereu un loc la club, indiferent că a fost vorba de un post de antrenor la echipa U19 sau de funcția de vice-președinte. În ultimul său interviu, triplul câștigător al Ligii Campionilor cu AC Milan (2 Cupe ale Campionilor Europeni și un Champions League) a dezvăluit cum clubul de pe San Siro i-a redat sens vieții, după ce și-a pierdut ambii părinți încă din adolescență.

„Îmi amintesc că eram fan Milan, privind acele culori chiar și când aveam 10 ani. Am ajuns la Milanello pentru prima dată când aveam paisprezece ani și simțeam că intru în Paradis. AC Milan a fost linia mea de salvare. Mi-am pierdut mama și tatăl când eram încă adolescent și AC Milan m-a primit, a dat sens la tot. Am transformat durerea în furie și determinare. Așa a fost de-a lungul carierei mele”, declara Franco Baresi pentru

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Poveste de dragoste de 50 de ani între Franco Baresi și AC Milan

Deși legăturile sale cu clubul au suferit câteva pauze, , fie că a fost vorba de un rol în club sau doar de dragostea uriașă pe care italianul i-o purta lui AC Milan. Baresi a fost promovat de la echipa U17 a „diavolilor milanezi” în 1977, urmând 20 de ani fantastici la echipa mare, alături de care a câștigat 6 titluri de campion în Serie A și 3 Ligi ale Campionilor.

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El și-a agățat ghetele în cui în 1997, iar la cinci ani distanță a revenit la club, unde a ocupat inițial postul de antrenor al echipei U19. După aproximativ un an, el a plecat în Anglia, acolo unde s-a alăturat celor de la Fulham din postura de director sportiv, însă și-a dat seama rapid că nu poate sta departe de Milano, iar după doar 3 luni a revenit. Din 2008 până în 2020 el a făcut parte din echipa de marketing a clubului, iar din 2020 a devenit vice-președintele lui AC Milan.

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„Povestea dintre mine și AC Milan este greu de replicat. Cred că există puține relații de acest gen. AC Milan a dat sens vieții mele și împreună am triumfat, în acei ani cu Sacchi. Ca fotbalist, nu m-am gândit niciodată să părăsesc AC Milan. Nu a existat niciun moment în care să vreau să-mi iau rămas-bun. Să rămâi la Milano este o alegere pe viață. Am avut apoi, ca manager, acea experiență în Anglia, când mi-am dat seama că nu pot sta departe de club.

În cele din urmă au fost doar câteva luni. Înainte de sfârșitul lui august eram deja înapoi la Milano. Îmi dădusem seama că nu acela era locul meu și, în adâncul sufletului, nici măcar nu începusem să lucrez acolo. Cordonul ombilical dintre mine și Milano nu s-a rupt niciodată. Mereu a existat o relație de respect între mine și club. Gândurile mele au mers mereu acolo. Am avut norocul să întâlnesc oamenii potriviți la momentul potrivit. Berlusconi, spre exemplu, mi-a fost ca un tată și mi-a făcut visele să devină realitate. Retragerea numărului 6 când m-am lăsat de fotbal a fost un lucru uriaș. Întotdeauna am încercat să fiu un om onest și să dau dovadă de curaj, așa cum meritau clubul și fanii. AC Milan a fost a doua mea familie”, mai spunea Franco Baresi.