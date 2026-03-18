”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”

ADVERTISEMENT

O instanță penală a interzis unui tânăr să mai utilizeze rețelele sociale pe o perioadă de trei ani, după ce comis mai multe infracțiuni prin intermediul acestor platforme. Cunoscut în mediul online drept ”Ultimul Mare Profet”, bărbatul a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției și a scăpat de pedeapsa cu închisoarea.

Decizie rară în justiție: Ultimul Mare Profet, interzis pe Facebook, Instagram și TikTok

La data de 13 martie 2026, Judecătoria Dorohoi l-a condamnat pe Dragoș G. alias Ultimul Mare Profet la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost găsit vinovat de amenințare în formă continuată, utilizarea în public a unor simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și promovarea unor idei, concepții sau doctrine antisemite în formă continuată. Dosarul penal a fost deschis în octombrie 2025, după ce tânărul a lăsat mai multe mesaje de amenințare pe pagina de Facebook a diplomatului Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii.

ADVERTISEMENT

Inculpatul a primit din partea instanței și o pedeapsă accesorie, care constă în interzicerea dreptului de a utiliza rețele sociale precum Facebook, Instagram, TikTok, etc, în scopul realizării de postări, comentarii, aprecieri, distribuiri de imagini/videoclipuri sau texte publice. Interdicția este valabilă trei ani de la momentul în care decizia instanței rămâne definitivă. Sentința Judecătoriei Dorohoi poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la publicarea motivării.

Interzicerea utilizării rețelelor sociale reprezintă o premieră pentru justiția din România. Argumentul judecătorilor a fost acela că respectivele platforme reprezintă locul de desfășurare a ”activității de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii”.

ADVERTISEMENT

Cum a fost condamnat tânărul din Botoșani

Astfel, judecătorii au aplicat art 66 CP, alin 1, lit g care se referă la ”interzicerea exercitării dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori pentru a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii” în care să se facă referire explicită la limitarea dreptului de utiliza rețele sociale, cu excepția ordinelor de protecție (unde se interzice comunicării cu victima prin orice mijloc) sau infracțiuni informatice (unde instanța poate limita accesul la anumite sisteme informatice sau servicii online).

ADVERTISEMENT

Un caz asemănător a fost cel al omului de televiziune Dan Diaconescu, obligat de instanță să se abțină de la orice comunicare publică pe o durată determinată, după ce a fost eliberat condiționat în dosarul de șantaj. Măsura a inclus și postările pe social media.

Lui Paleologu i-a spus că-l așteaptă Legea Marțială

Potrivit datelor din dosar, tânărul care se autointitula Ultimul Mare Profet obișnuia să posteze amenințări, insulte grave și afirmații cu caracter nazist, rasist și antisemit. La data de 30 august 2025, el a publicat o fotografie cu Adolf Hitler care efectua salutul nazist și un text în care minimiza Holocaustul.

ADVERTISEMENT

Tot cam în aceeași perioadă, el a mai postat mesaje și aveau un puternic conținut antisemit. Acestea erau transmise de pe două conturi simultan și conțineau amenințări la adresa unor persoane publice. Atunci când intra în contradicție cu alți utilizatori, acesta devenea extrem de agresiv verbal. ”Trădătorii se execută la plutonul de execuție. (…) Te dezintegrez”, se arată într-unul din mesajele transmise unui alt utilizator.

Lui Theodor Paleologu, tânărul i-a scris că ”îl așteaptă Legea Marțială” și că ”merită un Fenomen Pitești”, cu referire la tehnica ”reeducării” intelectualilor în închisorile comuniste din perioada 1949-1952.

Enervat de victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale

La începutul lunii octombrie 2025, polițiștii din cadrul DGMPB, cu sprijinul IPJ Botoșani, au efectuat o percheziție la imobilului unui tânăr bănuit că i-ar fi transmis mesaje de amenințare lui Theodor Paleologu. Aceștia au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe și promovarea în public a unor doctrine antisemite în formă continuată. Autorul postărilor a fost identificat și condus la audieri.

În timpul discuțiilor cu procurorii, tânărul și-a recunoscut faptele, dar ”și-a cerut dreptul la liberă exprimare”. El a susținut că nu a avut niciodată de gând să pună în aplicare amenințările pe care le-a lansat în spațiul public și a recunoscut că a folosit un ton cam agresiv. Pe de altă parte, el a spus că a fost enervat de postările uneia din persoanele pe care le-a hărțuit ”din momentul în care Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale și pe Palatul Parlamentului au fost proiectate Crucea lui David și drapelul Israelului, pe fondul legii Vexler, moment în care s-a decis să ia atitudine și să atace sursele de răspândire a urii în societate”.

De asemenea, inculpatul a declarat că ”este pregătit în orice moment să își apere patria, neamul, identitatea, memoria, cultura și istoria, în mod direct proporțional cu atacul asupra acestor elemente, chiar cu prețul libertății”.

Individul, trimis la Muzeul George Enescu pentru a presta muncă în folosul comunității

La data de 20 ianuarie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a sesizat Judecătoria Botoșani că inculpatul a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în schimbul reducerii cu o treime a condamnării.

Ultimul Mare Profet are un termen de trei ani în care să respecte anumite măsuri de supraveghere, trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității la Muzeul Memorial George Enescu sau la Muzeul de Științele Naturii.

De asemenea, lui i-au fost returnate toate bunurile ridicate cu ocazia percheziției și i-a fost ridicat controlul judiciar.