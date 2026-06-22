Ultimul marinar dispărut de pe remorcherul scufundat a fost găsit. Toți cei cinci membri ai echipajului au fost recuperați şi predaţi familiilor

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În ultimele zile s-a lucrat intens în portul Midia, pentru readucerea la suprafaţă a remorcherului şi recuperarea trupurilor marinarilor care au dispărut în urma accidentului din luna martie. Midia Marine Terminal şi ARAS Salvage, compania aleasă pentru ranfluare, au anunţat luni încheierea operațiunilor de căutare și recuperare a celor dispăruți în urma tragediei.

Midia Marine Terminal a continuat căutările și după încheierea oficială a operațiunii

Trupul ultimului marinar dispărut a fost găsit luni de scafandri și adus la țărm. Astfel, în momentul de faţă toţi cei cinci marinari care se aflau pe vas în momentul scufundării sale au fost găsiți și redați familiilor lor. Doi dintre ei au fost recuperați imediat după producerea accidentului, alți doi au fost recuperaţi la sfârşitul săptămânii trecute, după ridicarea și aducerea remorcherului la mal, iar ultimul a fost găsit în cursul dimineţii de luni.

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De subliniat că pentru găsirea marinarului rămas dispărut chiar şi după încheierea oficială a operațiunilor de căutare la bordul remorcherului. În ciuda faptului că șansele de a-l găsi erau extrem de reduse, toate echipele implicate s-au concentrat pe găsirea corpului şi predarea sa familiei. Localizarea acestuia s-a făcut în baza scanărilor subacvatice realizate în ultimele zile de contractor, prezenţa trupului fiind detectată în zona în care s-a scufundat remorcherul.

Mesajul Midia Marine Terminal pentru familiile celor cinci marinari

„Dorim să mulțumim autorităților și pentru profesionalismul, colaborarea și sprijinul oferite pe parcursul acestor zile dificile. Le transmitem încă o dată familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune și solidaritate.

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Totodată, subliniem că acești cinci oameni au fost mai mult decât membri ai echipei noastre. Au fost prieteni, profesioniști dedicați și oameni alături de care am împărtășit ani de muncă, provocări și reușite. Le vom păstra vie amintirea. Dumnezeu să îi odihnească în pace”, este mesajul transmis de Midia Marine Terminal.

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Remorcherul rămâne în Portul Midia, iar ancheta continuă pentru a stabili cauzele tragediei

În momentul de faţă, remorcherul Astana rămâne în Dana 1 a Portului Midia, iar Midia Marine Teminal va colabora cu organele de anchetă şi le va acorda tot sprijinul în investigaţiile care să clarifice circumstanțele producerii tragicului eveniment.

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Remorcherul Astana, cu cinci marinari la bord, s-a scufundat în dimineaţa zilei de 18 martie 2026, în timp ce asista tancul petrolier la manevra de acostare la terminalul Monbuoy, situat la aproximativ 8 km în larg de Portul Midia. Operaţiunea de ranfluare a fost una extrem de dificilă, nava fiind înfiptă în nisip la o adâncime de 26 de metri, într-o zonă în care curenții sunt puternici, iar vizibilitatea este redusă.