Ultimul meci al lui Jerry Gane la Dinamo! Cine va fi noul antrenor al “câinilor”. Exclusiv

Jerry Gane a bifat o nouă înfrângere cu Dinamo, 1-2 cu FC Argeş, iar “câinii” au ratat matematic calificarea în play-off. Mai rău, dinamoviştii sunt foarte aproape de retrogradare. FANATIK a aflat că tehnicianul va fi înlocuit cu Gigi Mulţescu, antrenorul alături de care s-a început sezonul.

FANATIK a aflat că marţi va avea loc o şedinţă la Dinamo, iar principalul subiect de discuţie va fi noul antrenor. “Câinii” au ajuns la şapte meciuri fără victorie în campionat, dintre care şase au fost înfrângeri.

Cine va fi noul antrenor al lui Dinamo, în locul lui Jerry Gane

Din informaţiile FANATIK, Gigi Mulţescu este favorit să o preia pe Dinamo, după ce Jerry Gane şi-a dat demisia. Acesta a mai pregătit echipa pe finalul play-out-ului din sezonul trecut, dar şi în prima etapa din actuala stagiunea.

FANATIK a aflat că board-ul DDB încearcă să dea o lovitură de imagine şi să-l aducă pe Cristiano Bergodi la Dinamo. Italianul este liber de contract după ce s-a despărţit de Universitatea Craiova în toamna anului trecut.

Gigi Mulţescu a rămas în club. DDB l-a convins

Într-un interviu pentru FANATIK, Gigi Mulţescu a dezvăluit că a rămas la Dinamo, după ce fanii din DDB i-au oferit o nouă formulă financiară. Fostul mare jucător al “câinilor” şi-a prelungit contractul până în vară şi a susţinut că mai vrea să antreneze o dată, înainte să se retragă.

“Mi s-a propus o formulă și am acceptat-o pentru că e spre binele lui Dinamo și DDB-ul să își atingă și ei obiectivul. Am făcut și eu ce am putut. Mi-am prelungit contractul până în vară. Am stat șase luni fără salariu!

Am fost antrenorul lui Dinamo în poate cea mai dificilă perioadă din istoria clubului, când echipa era la retrogradare. Apoi au venit spaniolii și a fost un moment și mai greu. Toate au venit una după alta! La vârsta mea să iau în piept două evenimente atât de puternice.

Ce poate să mă mai suprindă? Astea sunt întâmplări unice, nu te întâlnești cu situații de genul la orice colț de stradă. Mai ales într-o situație de asta cum e pandemia. Îmi doresc un ultim contract și apoi să mă retrag! Ca un contract așa de adio! Mai bine de 30 de ani de carieră!

Mi-am dat seama prima oară că voi face carieră în antrenorat după meciul cu Hamburg, în 1983, chiar mai devreme”, spunea Gigi Mulţescu pentru FANATIK.

