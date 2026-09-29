Ultimul meci al lui Leo Messi pentru Argentina se vede în România! Postul TV a dat lovitura

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Ajuns la 39 de ani, Lionel Messi este gata să spună „stop” convocărilor la echipa națională a Argentinei. Octuplul câștigător al „Balonului de Aur” va juca ultimul meci pentru „pume” pe data de 7 octombrie, iar partida va putea fi urmărită la TV în România.

Cine transmite la TV Argentina – Benin, meciul de retragere al lui Leo Messi de la naționala sud-americană

Lionel Messi a încercat să obțină și a doua Cupă Mondială pentru Argentina în ultimul său an pentru „pume”, însă sud-americanii nu au reușit să se impună în finală în fața Spaniei. La două luni și jumătate de la finala Campionatului Mondial, superstarul lui Inter Miami este gata să-și joace ultimul meci în tricoul alb-albastru.

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Argentina și-a programat trei meciuri la începutul lunii octombrie, contra naționalelor din Bolivia, Burkina Fasso și Benin. Meciul va putea fi urmărit și în România, de la ora 02:00, pe Digi Sport 1.

Leo Messi, mesaj emoționant înainte de ultimul meci la naționala Argentinei

Legendarul fotbalist Înaintea celor trei partide, Messi și-a anunțat retragerea printr-un mesaj emoționant în care a mulțumit divinității pentru naționalitatea pe care a primit-o. El a recunoscut că s-a gândit la acest lucru la doar câteva zile după finala CM 2026, însă moartea recentă a tatălui său l-a convins să o facă:

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„După tot acest timp care a trecut de la finală și după mult timp de gândire, vreau să anunț pe toată lumea că mă retrag de la echipa națională. A fost o decizie care m-a durut, și încă mă doare, în adâncul sufletului, dar înțeleg că este momentul potrivit. Jur că am dat mereu totul, nu doar în ultimii ani când am câștigat totul, ci și înainte de asta. Am luptat mereu și am dat totul pentru acest tricou, pentru a vă aduce bucurie și a vă face mândri prin fotbal că sunteți argentinieni.

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Nu mai este mult timp, iar capitolele se încheie, iar acesta este unul care mă doare profund. Iubesc, am iubit și voi iubi mereu să fiu în echipa națională. Am dat tot ce am avut, nu mai am nimic de oferit și, în plus, sunt niște jucători tineri grozavi care vin din spatele meu și care merită să fie acolo. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și sprijinul din acești 20 de ani. Îmi va fi dor să vă aud pe toți. Acum voi fi doar unul dintre voi, încurajându-vă și susținându-vă de pe margine, la bine și la rău, chiar mai mult.

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Mulțumesc familiei mele pentru că a fost mereu acolo, pentru că m-a însoțit în această călătorie frumoasă, dar dificilă. Mulțumesc fiecărui antrenor, coechipier și manager cu care am avut plăcerea să împărtășesc această experiență. Iau cu mine amintiri și momente de neuitat.

Plec cu liniștea sufletească și mândria că v-am oferit, împreună cu coechipierii mei, niște momente cu adevărat de vis. A fost incredibil să împărtășesc asta cu voi toți. Vă iubesc! Mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut argentinian. Am scris aceste cuvinte pe 21 iulie, la două zile după finală. Astăzi (n.r. 31 august), după ce s-a întâmplat cu tatăl meu, sunt și mai convins decât înainte”, a fost mesajul lui Lionel Messi.