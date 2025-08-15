Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!

Partida Aberdeen – FCSB, din prima manșă a play-off-ului Europa League, , iar în România se duce o bătălie intensă pentru achiziționarea drepturilor TV.

Interes mare pentru drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League

Din informațiile obținute de FANATIK, mai multe posturi de televiziune din țara noastră sunt interesate de transmiterea în direct a întâlnirii din Scoția. Licitația este în curs și se tratează direct cu gruparea scoțiană.

Față de Champions League, acolo unde deținătorii drepturilor din faza grupei au automat drept de transmitere și a jocurilor din play-off, în Europa League și în Conference League jocurile sunt difuzate de televiziunile care ajung la o înțelegere direct cu cluburile implicate.

Cine a transmis anul trecut jocurile FCSB din play-off-ul Europa League

Așa s-a întâmplat și anul trecut, când FCSB a întâlni LASK Linz în play-off-ul de Europa League. Atunci, prima manșă din Austria a fost transmisă contra cost pe platforma de streaming Voyo, în timp ce returul de la București a fost difuzat România TV.

De difuzarea partidei retur au fost interesați și cei de la Pro TV, care ar fi vrut să transmită din nou doar pe platforma online Voyo, însă Gigi Becali nu a fost de acord cu acest lucru, dorind ca jocul să poată fi văzută la televizor de toți suporterii.

Voyo nu a făcut față cererii la returul cu Drita

În aceste condiții, foarte multe trusturi din România își doresc achiziționarea drepturilor TV ale meciului Aberdeen – FCSB de săptămâna viitoare. Cei mai interesați par a fi cei de la Pro TV, care vor să-l transmită pe Voyo.

Șefii din Pache Protopopescu vor să-și ia revanșa după problemele tehnice avute la returul cu Drita din turul 3 preliminar, atunci când din cauza numărului foarte mare de abonați care au intrat să vadă jocul din Kosovo.

În ciuda faptului că , fanii au avut reacții dure după ce Voyo nu a făcut față cererii și mulți dintre ei, nemulțumiți de acest fapt, .

Trustul Pro vrea să se revanșeze în fața abonaților

Într-o încercare disperată de a nu-și pierde abonații, FANATIK a aflat că trustul Pro vrea să facă o ofertă de nerefuzat pentru jocul tur din play-off-ul Europa League și să realizeze o transmisie la nivel înalt pe Voyo.

Mai marii de acolo vor să dovedească faptul că platforma poate rezista și la un nivel mai înalt, deoarece duelul de la Aberdeen este încă și mai important și poate aduce și mai mulți telespectatori.

Acest joc ar fi ultimul pe care Voyo l-ar putea transmite în acest sezon al Europa League și Conference League, deoarece începând cu faza grupelor partidele se vor vedea la televiziunile care au achiziționat aceste drepturi direct de la UEFA.

Cine transmite meciurile din grupele Europa League și Conference League până în 2027

De meciul din Scoția sunt interesate și posturile Digi Sport și Prima Sport, dar și Antena 1, care a difuzat ”dubla” campioanei României cu Inter Club d’Escaldes și partida cu Shkendija de la București, din primele două tururi preliminare ale Champions League.

Începând cu faza grupelor, întâlnirile din Europa League și Conference League vor putea fi urmărite doar la Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi de televiziune au cumpărat drepturile pentru aceste competiții în următorii trei ani, până în 2027.