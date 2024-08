Ultimul mesaj al Ioanei, fata de 18 de ani din Suceava care s-a spânzurat. Ce i-a spus polițistului cu care avea o relație: “N-am reușit…

, o tânără de 18 ani care a ales să își pună capăt vieții. Fata suferea din dragoste foarte mult, având o relație tumultoasă cu șeful poliției din Broșteni.

Greutățile vieții și abuzurile unui polițist au condus la moartea Ioanei

Pe lângă această suferință, era dezamăgită de ea însăși, că nu ar fi fost o soră bună, ci o fiică care și-ar fi dezamăgit părinții, asta îi spunea fata prin mesaje polițistului. Ulterior, s-a spânzurat de clanța ușii. Miercuri, Poliția Județeană Suceava a anunțat că a inițiat o investigație internă în legătură cu acest caz.

Ioana era de ani de zile în plasament, pentru că părinții biologici au divorțat. „Ea nu a suportat situatia de acasă, faptul că părinţii divorţaseră. Mama nu a vrut să ţină legătura cu fetele. Tatăl era plecat mai mult în străinătate, de fete avea grijă bunica paternă, care s-a implicat foarte mult dar din cauza vârstei nu a putut face faţă comportamenului Ioanei. A ajuns la familia de asistenţi sociali”, spune pentru Observator Nicoleta Daneliuc, pdc DGASPC Suceava.

Apropiații spun că Ioana avea o relație cu șeful secției de poliție încă de la vârsta de 16 ani, conform stirilekanald.ro. Pe atunci, polițistul avea 33 de ani și se pare că relația lor a devenit din ce în ce mai toxică, iar fata era agresată și abuzată. Inclusiv imagini ar cu ea ar fi ajuns motiv de batjocură între el şi colegii lui.

Oamenii caută să-i facă dreptate tinerei

Cu toate acestea, polițistul susținea că o iubea, după cum reiese din mesajele lui, însă nu suficient de mult încât să nu recurgă la

Cei care au ales să vorbească acum susțin că vor să se facă dreptate pentru Ioana și să se asigure că polițistul va plăti pentru faptele sale. „Bună ziua! Aș vrea să vă fac cunoscută povestea și tragedia Ioanei. Ioana a venit la Broșteni, prin plasament la o familie de acolo. A fost o elevă premiantă, cu un suflet bun și un zâmbet frumos. Încă de la 16 ani a început să aibă relație cu comisarul din Broșteni, care avea în vremea acea aproximativ 33 de ani.

Domnul comisar o maltrata, o lovea des, o umilea în fața colegilor lui arătând poze cu ea dezbrăcată, s-a jucat cu ea și a manipulat-o cum a vrut. A profitat de faptul ca era singură, nu avea rude sau părinți. Cei care o aveau în plasament au dat-o afară la 17 ani din cauza domnului comisar. Ne dorim să facem cunoscută această poveste, pentru ca moartea Ioanei să nu fie neînsemnată. Vream ca domnul comisar să plătească pentru faptele lui”, au transmis apropiații Ioanei, conform

Ultimele mesaje ale Ioanei

Mesajele dintre cei doi, făcute publice ulterior, indică faptul că polițistul a bătut-o pe Ioana, gest pe care ulterior a încercat să-l dreagă cu o declarație de dragoste și scuze.

„Nu sunt supărată pe tine, sunt pe mine pentru că n-am loc niciunde. Oricât am căutat, niciodată nu am fost de ajuns. Oricât de mult am învățat, oricât de cuminte am fost, oricât de tare am tras să le demonstrez părinților mei că sunt bună, nu a mers. Oricât am încercat să fiu de înțelegătoare, n-am reușit să fiu o soră bună, n-am reușit să fiu o adolescentă normală, n-am reușit să am prieteni sau să fac și eu chestii de adolescenți (…) Nu mai vreau să vorbesc unui om care doar tace, nu mai vreau să n-am unde plânge.

Altfel, mă descurc singură. Am trăit șase luni fără tine. Am investit atât de frumos în mine, am devenit cea mai bună variantă a mea, mi-am dat seama de atunci că niciun bărbat nu merită să vadă afecțiunea mea, ci doar eu însumi. Bărbatul care mă va iubi cu adevărat, va fi copleșit de lumina mea. Căci acolo unde stâlpul este stabil și interiorul este”, îi spunea Ioana.

Deși șeful Poliției din Broșteni nu a oferit nicio declarație publică în legătură cu acest caz, o anchetă a fost demarată pentru a stabili dacă acuzațiile aduse împotriva lui sunt adevărate. De asemenea, comisarul a fost concediat din funcția de conducere.