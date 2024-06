Ultimul mesaj al lui Daniel Pavel! Ce a spus la finalul Survivor România All Stars: ”Vă scriu…”

Odată cu finala Survivor România All Stars, Daniel Pavel și-a luat adio și de la fanii show-ului de la Pro TV. Mesajul prezentatorului vine după ce apele s-au mai liniștit, supărarea provocata de victoria lui Zanni fiind una în rândul susținătorilor lui Iancu Sterp.

Ultimul mesaj al lui Daniel Pavel, prezentatoul Survivor România

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, este la cârma show-ului difuzat de Pro TV de trei sezoane. De altfel, el a avut, de două ori deja, posibilitatea să îi înmâneze marele premiu lui Zanni, cel care s-a impus și în Survivor România All Stars.

După încheierea finalei, după după scandalul provoca de familia Sterp pentru că nu a câștigat Iancu, Daniel Pavel a transmis un mesaj. Un mesaj în care anunță că se va dedica, în această perioadă, relației cu Ana, logodnica lui, și căsătoriei lor.

„Națiune Survivor! Ce dor mi-a fost să vă scriu, stând sub soarele puternic dominican, de lângă apă, cu o urmă de oboseală după filmări și cu bucuria că v-am simțit aproape.

Da, vă scriu ultima filă a jurnalului meu din acest an, tot din Republica Dominicană, de unde v-am scris-o și pe prima. A fost o săptămână grea, una în care am intrat cu cinci concurenți, am pierdut câte unul marți și miercuri, iar joi… am ales un campion! A fost săptămâna finalei Survivor All Stars, din 2024.

”Scriu cumva aceste rânduri cu un nod în gât”

Scriu cumva aceste rânduri cu un nod în gât, cu sentimentul că parcă a trecut iar, cât aș clipi, un sezon atât de dur și de important cum a fost cel suprem, cel care i-a adus la un loc pe cei mai puternici concurenți din toți anii.

Am revenit în Dominicana mea, în casa mea de peste mări și alături de voi cei de acasă, am scris o poveste cu un final fericit pentru Zannidache, cel care s-a impus în lupta pentru titlul Survivor All Stars și premiul de 100.000 de euro.

În ianuarie, la start s-au aflat 20, li s-au mai alăturat 6 și toți au contribuit la acest final, pentru că o poveste fără eroi nu poate fi niciodată la fel. Iar eu le sunt recunoscător și îi apreciez pe toți în mod egal. Nu contează că ai fost primul eliminat… pentru că înseamnă că ai avut curajul, voința să-ți depășești puterile pentru a doua oară și ai venit!

”A fost greu să mă rup de casă”

Pentru mine a fost greu să mă rup de casă, încă o dată, deoarece mai e puțin până la nuntă și am fost nevoit să o las pe Ana să ducă greul, dar să știu că mă înțelege și că mă susține de acasă, atât spiritual, cât și prin cuvinte și iubire, înseamnă totul!

Pasiunea ne-a legat și ne demonstrează că poți face orice atunci când omul de lângă tine este acolo, indiferent de moment. Voi reveni acasă, vom pune la punct ultimele detalii și vom ajunge și la acel punct din viață.

Promit să vă arăt cele mai frumoase imagini și să vă simțiți parte și din acest moment de neuitat. Națiunea mea… aici închei! Ne-am fost și ne suntem aproape… iar până la noi vești, ne auzim în social media. Vă îmbrățișez!”, a transmis Daniel Pavel, potrivit

logodnica lui, au fost aproape nedespărțiți și pe perioada pe care prezentatorul a petrecut-o în Republica Dominicană. Iar când el era la filmări pentru Survivor România, frumoasa actriță și avocat avea grijă să pună la punct detaliile pentru nuntă.

De altfel, la un moment dat, și wedding-planer-ul ei a ajuns în Dominicană, odată cu costumul de nuntă al lui Daniel Pavel. Și, așa cum scria FANATIK, cele două femei s-au distrat pe cinste pe plajele perfecte din Republica Dominicană.