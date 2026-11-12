Sport

Ultimul mesaj pe care MM Stoica l-a trimis colaboratorilor de la FCSB. Ce le-a transmis oamenilor după ce a plecat de la echipă

Mihai Dragomir
12.11.2026 | 13:55
Ultimul mesaj pe care MM Stoica la trimis colaboratorilor de la FCSB Ce lea transmis oamenilor dupa ce a plecat de la echipa
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica, ultimul mesaj dat înainte să plece de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
Mihai Stoica a părăsit definitiv FCSB, informație confirmată de Gigi Becali pentru FANATIK. Care a fost ultimul mesaj dat de MM înainte să plece de la fosta campioană a României.
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Mihai Stoica (61 de ani) este istorie la FCSB după ce a decis să plece definitiv de la echipă, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Gigi Becali a confirmat în exclusivitate pentru FANATIK despărțirea de MM. Fostul oficial al „roș-albaștrilor” a avut un mesaj scurt în momentul în care și-a luat adio de la colaboratorii săi.

Mesajul pe care MM Stoica l-a trimis colaboratorilor de la FCSB înaintea plecării sale

Mihai Stoica nu a mai rezistat în funcția de președinte al Consilului de Administrație de la FCSB după ce Gigi Becali ieșise public și declarase că i-a diminuat considerabil puterea. MM a decis să plece de la fosta campioană a României după 16 ani de la startul celui de-al doilea său mandat la club. Decizia sa este una șocantă și extrem de importantă pentru ceea ce înseamnă FCSB, mai ales în actualul sezon în care se regăsește, din nou, în postura de formație care se chinuie să ajungă în play-off.

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Înainte să părăsească toate grupurile din mediul online în care se afla, FANATIK a aflat despre Mihai Stoica că a ținut să transmită un mesaj scurt, sec, celor cu care a colaborat până acum. „Mulțumesc tuturor pentru colaborare”, a scris MM înainte să iasă din conversațiile din care făcea parte. Gigi Becali a transmis în exclusivitate pentru FANATIK că această despărțire are să fie una temporară, mai ales dacă echipa lui va reuși să câștige titlul în acest sezon. „Eu sunt convins că se va întoarce înapoi la FCSB. Mi-a promis că dacă luăm titlul se întoarce”.

Gigi Becali a încercat să îl oprească pe Mihai Stoica

Gigi Becali a mai spus și că s-a opus de mai multe ori dorinței lui Mihai Stoica de a renunța la postul pe care îl avea la FCSB, însă s-a lovit de refuzul fostului președinte al Consiliului de Administrație. „I-am zis: „Băi Meme, nu pleca”, am insistat, am insistat, dar nu… n-a vrut! Pur și simplu n-a vrut!”, a mai spus patronul FCSB în exclusivitate pentru FANATIK.

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Dorința expresă a lui Mihai Stoica înainte să plece de la FCSB

Mihai Stoica nu a rămas indiferent față de oamenii alături de care a lucrat în ultimii ani, având o ultimă dorință la Gigi Becali înainte să plece de la FCSB. MM l-a sunat pe latifundiarul din Pipera și l-a rugat ca Alin Stoica, pe care Gigi Becali îl înlăturase de la echipă zilele trecute, să rămână. „Mi-a spus Meme că fac o mare nedreptate cu Alin Stoica. Și eu i-am zis: «Bine, mă, Meme, dacă tu spui că fac o mare nedreptate, uite, îl primesc înapoi pe Alin Stoica. E bine așa?» Deci Alin Stoica rămâne la FCSB, asta e decizia mea finală după ce am vorbit și cu Meme”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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