Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei indică surprize majore. Primii patru candidați sunt despărțiți de mai puțin de două procente

Este o bătălie extrem de strânsă între candidați, pentru Primăria Capitalei. Un sondaj arată că diferența dintre primii patru este foarte mică. Surpriză în clasament
Codrina Menţel
17.11.2025 | 11:19
Ultimul sondaj pentru Primăria Capitalei indică surprize majore. Primii patru candidați sunt despărțiți de mai puțin de două procente. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik
Un sondaj Atlasintel, comandat pentru Hotnews, arată că este o bătălie foarte strânsă între primii patru clasați, când vine vorba de fotoliul pentru Primăria Capitalei. Sondajul a fost realizat în perioada 12-14 noiembrie. Cât de mică este diferența între candidați.

Diferența extrem de mică dintre primii patru candidați

Sondajul Atlasintel, realizat pentru Hotnews, arată că pe primele patru poziții se află Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și jurnalista independentă Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

Primul loc, ocupat de liberalul Ciucu are un punctaj de 19,2%, urmat de social-democratul Băluță, cu un procent de 18,6%. Pe locul trei se poziționează useristul Drulă, cu 18,1%, iar mai apoi jurnalista de la Realitatea TV cu 17,9%.

Între primul și al patrulea candidat este o diferență extrem de mică, de 1,3%. Până acum, Daniel Băluță a obținut cel mai mic procent, deoarece celelalte case de sondare, Curs și Avangarde, îl poziționează în top cu scoruri între 24 și 27%, conform sursei menționate.

Surpriza din sondaj, un candidat susținut de publicul tânăr

Între timp, sondajul Atlasintel arată că pe locul cinci se afla Ana Ciceală, din partea partidului SENS. Mai jos cu două poziții apare și Vlad Gheorghe, din Partidul Drept. Ciceală are un scor de 7,1%, iar Vlad Gheorghe 2,6%. Cei doi sunt susținuți, în majoritate, de tineri

Între cei doi se află Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online ca Makaveli, cu un procent de 2,8%. Pe un ultim loc se clasează actorul George Burcea, care este susținut de partidul POT, având un scor de 0,5%. Între timp, 3,5% dintre respondeți au susținut că votează un alt candidat, 4,6% își vor anula votul, iar 5,1% sunt încă nehotărâți.

„Eșantioanele AtlasIntel sunt reprezentative pe un concept de electorat probabil (likely voters). Asta înseamnă că ele au ca target acei votanți care efectiv votează de obicei și care intenționează să se prezinte la vot și la alegerile viitoare. Un eșantion calibrat pe un electorat probabil va prezenta inerent un procent mai scăzut de votanți nehotărâți decât un eșantion calibrat pe întreaga populație adultă cu drept de vot”, a explicat pentru Hotnews fondatorul AtlasIntel, Andrei Roman.

