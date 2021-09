Ultimul supraviețuitor al Științei din Divizia B, de acum 63 de ani, nu o vede pe Craiova campioană: „Lipsește un om de gol”. Video Exclusiv

Universitatea Craiova a sărbătorit recent 73 de ani de existență printr-o serie de evenimente speciale. Clubul din Bănie a realizat ”, în timp ce seara a fost rezervată unui meci demonstrativ între două echipe de old-boys ale Filiașului și ale Științei.

Gigi Ciurea, , Ion Olaru sau Marius Sava au fost câțiva dintre jucătorii care au pășit pe gazonul stadionului din Filiași pentru acest eveniment deosebit. De asemenea, nici jucătorii echipei actuale nu au fost ocoliți, fiind vizitați de suporteri în cantonamentul din Poiana Brașov.

Ion Briac a promovat cu Știința Craiova în Divizia B în 1958 și este cel mai în vârstă fotbalist care a evoluat pentru echipa din Bănie: „Craiova actuală are 25% șanse la titlu”

au fost prezenți și componenți ai mai multor generații ale Universității Craiova. Chiar dacă nu au putut să joace în partida demonstrativă, aceștia au urmărit cu interes meciul din tribună. Printre ei s-a numărat și Ion Briac, în vârstă de 86 de ani.

Briac a evoluat pentru Știința Craiova între 1954 și 1960. Vorbim despre anii în care formația care avea să devină o un brand al României doar visa să evolueze în Divizia A. Briac a sosit la echipă când Știința abia promovase în Divizia B, a retrogradat, iar fostul mijlocaș dreapta a făcut parte din echipa care a revenit în al doilea eșalon în 1958.

În peisajul din Craiova, Ion Briac a vorbit pentru FANATIK despre situația din prezent a Universității Craiova:

„Fotbalul din Craiova are o echipă, să zic, bunicică. Nu-mi place că nu are omul de gol. Pasează frumos, joacă frumos, dar ratează foarte mult și nu marchează. Avem 25 la sută șanse la campionat, dacă ar fi să aproximez. Asta e părerea mea, fiecare o are pe a lui.

Urmăresc campionatul României. Totuși, eu cred că cel mai bun lot îl are CFR Cluj, deși eu mi-aș fi dorit să fie o echipă din provincia noastră.”

A fost campion universitar cu Știința Craiova în 1957 și are un mesaj special pentru jucătorii antrenați de Laurențiu Reghecampf: „Luptați cu aceeași ardoare pe care o aveam noi”

Ion Briac este cu adevărat istoria în persoană. Născut pe 8 iunie 1935, acesta este cu 13 ani mai în vârstă decât Universitatea Craiova, prinzând toate momentele de glorie ale grupării „alb-albastre”.

Fostul fotbalist al Științei Craiova a dezvăluit că urmărește cu interes meciurile Craiovei, dar pe stadion a fost ultima dată la inaugurare, în 2017, atunci când Universitatea a întâlnit Slavia Praga. Anumite probleme personale îl împiedică să fie prezent la partidele oltenilor.

Întrebat dacă s-ar fi așteptat să treacă atât de mult până la un nou titlu câștigat de Craiova, Ion Briac a declarat: „Credeam că atunci când a devenit Craiova mare, cu Balaci, cu trupa care a câștigat campionatul, se va menține pe primul loc. Dragostea de fotbal să fi fost mare și să nu fi renunțat la dorința de lupta, dar așa cum se întâmplă și în viață, nu tot ce-ți dorești se și întâmplă.”

Campion universitar cu Știința Craiova în 1957, atunci când studenții craioveni învingeau reprezentativa similară a Științei IPG București, a avut și un mesaj special pentru elevii lui și a dezvlăluit și cine este fotbalistul preferat din actuala echipă a Universității Craiova:

„Dacă s-ar putea, aș dori să lupte cu aceeași ardoare cu cât luptam noi pe teren. Luptam pentru orgoliu, pentru spectatori. Sincer, din echipa actuală îmi place portarul Mirko Pigliacelli,” a mai declarat Ion Briac, fost component al echipei care a promovat-o pe Știința Craiova în 1957 în Divizia B.

86 de ani are Ion Briac

73 de ani de existență are clubul Universitatea Craiova, fondat pe 5 septembrie 1948