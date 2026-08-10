Fotbal international

Ultimul transfer reușit de Dan Șucu la Genoa i-a enervat pe fani: „Clubul trebuie scos la vânzare. Cu tâmplarul român, picăm în Serie B”

Fanii „grifonilor” au reacționat dur după ce au aflat cum s-a realizat ultimul transfer anunțat de club: elvețianul Djibril Sow (29 de ani).
Catalin Oprea
10.08.2026 | 08:36
Ultimul transfer reusit de Dan Sucu la Genoa ia enervat pe fani Clubul trebuie scos la vanzare Cu tamplarul roman picam in Serie B
ULTIMA ORĂ
Dan Șucu, patronul celor de la Genia / Foto: Facebook@Genoa FC
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Djibril Sow a plecat de la Sevilla după trei ani și a semnat cu Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, unde va fi antrenat de Daniele De Rossi, campion mondial cu Italia în 2006. Mutarea i-a costat pe italieni 4.000.000 de euro.

Critici dure pentru Dan Șucu

Fanii au salutat transferul lui Djibril Sow, un jucător cu mare experiență la nivel european și internațional, dar au reacționat negativ când au aflat cum s-a realizat acest transfer. Ținta principală a reproșurilor a fost patronul Dan Șucu, despre care se spune că va conduce clubul către retrogradare în acest ritm al investițiilor.

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Publicația „Il Secolo XIX” a anunțat că cele 4.000.000 de euro plătite de Genoa celor de la Sevilla, reprezentând clauza de reziliere a jucătorului, nu se virează într-o singură tranșă. Mai exact, directorul sportiv Diego Lopez ar fi negociat cu Sevilla pentru ca banii să fie virați în rate, pe mai mulți ani.

Alegere care i-a făcut pe unii suporteri să zâmbească amar. Aceștia consideră că plata în rate a fost convenită pentru că nu mai sunt bani, iar promisiunea lui Dan Șucu de a conduce clubul la nivelul următor este sortită eșecului.

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Comentariile fanilor în presa italiană au arătat o dezamăgire cruntă în privința nivelului actual de investiții de la club:

  • ”Clubul trebuie scos la vânzare. Cu tâmplarul român, picăm în Serie B”
  • „Va fi încă un an de suferință!!! Nici vorbă de vreun salt calitativ!! Oricum, mereu Forza Genoa”
  • „Ce sărăcie!!!”
  • „De parcă ar fi o laudă să plătești patru milioane în rate”
  • „Băi, chiar suntem săraci”
  • „Ce conducere de sărăntoci”

Genoa a făcut transferuri, dar fanii sunt nemulțumiți

În această campanie de mercato, Genoa a fost extrem de activă. A cumpărat jucători de 30.300.000 de euro și a vândut de 17.400.000 de euro, având un deficit de 12.900.000 de euro. Cu toate acestea, fanii nu sunt pe deplin mulțumiți. Și-ar fi dorit transferuri mai costisitoare, în conformitate cu valoarea jucătorilor.

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  • Este pentru prima dată în ultimele trei sezoane când Genoa a cumpărat jucători de mai mulți bani decât a vândut. Și totuși, nu toată lumea este mulțumită.

Cu cele 30.000.000 de euro investite în transferuri, Genoa nu prinde TOP 8 în Serie A la acest capitol. Este depășită de: Juventus (137.150.000 de euro), Milan (106.000.000 de euro), Fiorentina (100.300.000 de euro), Roma (84.500.000 de euro), Napoli (67.200.000 de euro), Como (57.500.000 de euro), Venezia (43.750.000 de euro) și Inter (41.000.000 de euro).

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Iată transferurile reușite de Genoa, pe bani, în această vară:

  • Lorenzo Colombo de la Milan – 7.000.000 de euro
  • David Puczka de la Juve Next Gen – 6.000.000 de euro
  • Djibril Sow de la Sevilla – 4.000.000 de euro
  • Franz-Ethan Meichtry de la Thun – 4.000.000 de euro
  • Samuel Weiefe de la Modena – 3.000.000 de euro
  • Elias Havel de la TSV Hartberg – 2.000.000 de euro
  • Hamed Traore de la Marseille (împrumut) – 2.000.000 de euro.
  • Mario Mitaj de la Al-Ittihad (împrumut) – 2.000.000 de euro.
  • Marcelo Vaz de la Varesina – 300.000 de euro.
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