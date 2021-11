Gigi Becali, amenințat de ultrașii FCSB: “Dacă pleacă Edi Iordănescu, vom avea reacții foarte urâte”

Peluza Nord, singura facțiune a suporterilor care a rămas alături de FCSB, intervine în disputa dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu. Prin vocea liderului lor, Gheorghe Mustață, ultrașii au transmis un mesaj cât se poate de ferm: nu vor sta cu mâinile în sân dacă tehnicianul va decide să părăsească echipa în iarnă.

În ciuda bilanțului pozitiv, cu nu mai puțin de opt meciuri consecutive fără înfrângere în Liga 1 (n.r. șapte victorii și un egal), patronul s-a arătat nemulțumit de joc și a lăsat de înțeles că ar putea oricând să achite clauza de reziliere. Declarații la care fiul „Generalului” Anghel Iordănescu a decis să nu reacționeze.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , caz în care antrenorul ar primi despăgubiri de 500.000 de euro. Trebuie spus, însă, că despărțirea va deveni oficială abia în momentul în care banii vor fi virați în cont.

Ultrașii FCSB au ieșit la atac. Ce au de gând să facă dacă pleacă Edi Iordănescu

„Confirm că Edi este în continuare foarte supărat, afectat de implicarea lui Gigi Becali. Mai știu că Edi nu vrea să plece, dar că asta nu mai depinde de el. Dacă se întâmplă ceea ce nu trebuie să se întâmple, din momentul acela și noi, cei din Peluza Nord, vom avea reacții foarte urâte.

Îi transmit domnului Gigi Becali că hotărârea întregii galerii este că în cazul în care Edi va fi împins spre plecare, prin orice mijloace, să nu mai acceptăm un alt antrenor. Edi este antrenorul nostru, unicul! Dacă pleacă, să vină Gigi pe bancă.

Să-și asume și să nu mai caute pe altcineva, că nu are pe cine și chiar nu cred că altul mai semnează. Noi nu vom mai accepta nimic! Punct! Atât timp cât noi am închis ochii timp de 5-6 ani și am renunțat la conflicte…

Totul a mers perfect până acum. Să dea Dumnezeu să fie doar o chestie de orgoliu și să înceteze. Poziția noastră e fermă: nu mai permitem niciun antrenor! Poate să vină oricine”, a declarat Gheorghe Mustață la Radio Sport 1.

„Deocamdată, Edi nu a realizat nimic. Critic când vreau eu”

În schimb, Gigi Becali își continuă tirada la adresa lui Edi Iordănescu, semn că . Deși rezultatele nu au întârziat să apară, antrenorului i se reproșează că echipa nu practică un joc spectaculos.

„Să mă împac cu Edi? M-am certat eu cu el? Eu am spus doar că nu jucăm nimic, o spun și acum. Nu pot să spun că jucăm bine. Dar încă am încredere în el. Eu îmi văd de treaba mea, el își vede de treaba lui.

Comandă altul pe banii mei? Nu se va mai întâmpla asta. Deocamdată, Edi nu a realizat nimic. Să vedem ce se va întâmpla în retur. Are și timp să-și impună filosofia.

Eu nici n-am citit contractul. Critic când vreau eu, îl critic și pe el. Asta e tactica mea, să atrag atenția, să se trezească și jucătorii. Îmi închide vreodată Edi gura? Să fim serioși! Nu mai pot eu de 500.000”, a răbufnit patronul roș-albaștrilor.