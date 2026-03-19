Ultraşii au luat foc după profanarea mormântului lui Ilie Balaci şi promit „măsuri” împotriva vinovatului! Ce spune Poliţia din Craiova

Pe parcursul zilei de joi, 19 martie, . Hoţii au vrut să fure fotografia cu chipul fostului fotbalist, însă nu au reuşit şi s-au tăiat, urmele de sânge fiind vizibile pe piaţa funerară. Lorena Balaci a făcut plângere penală la poliţie după cele întâmplate .

Ultraşii ameninţă după profanarea mormântului lui Ilie Balaci

Ultraşii Craiovei au luat foc după acest act de vandalism. Unul dintre liderii Peluzei Sud a Craiovei, Andrei Preda, cunoscut sub porecla de „Gogoaşă”, a postat pe reţelele de socializare un mesaj prin care anunţă că ultraşii vor lua „toate măsurile care se cuvin în asemenea situaţie” împotriva celor vinovaţi.

„Intolerabil, incalificabil și de neimaginat. Sunt anumite fapte care pur și simplu nu se fac! Nu avem suficiente cuvinte să ne exprimăm disprețul în fața unui asemenea gest și vom lua toate măsurile care se cuvin în asemenea situație. Fără echivoc, Marele Ilie Balaci va fi întotdeauna în inimile noastre! Peluza Sud Cristi Neamțu!”, a scris Andrei Preda pe reţelele de socializare.

Poliţia din Craiova a deschis dosar penal pentru profanare de morminte

Poliţia din Craiova a emis un comunicat de presă prin care anunţă că a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii de profanare de morminte, iar cercetările continuă pentru identificarea vinovaţilor şi luarea măsurilor legale în acest caz. Prejudiciul este estimat la valoarea de 300 de lei.

„CERCETĂRI SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNII DE PROFANARE DE MORMINTE

Astăzi, în jurul orei 10.20, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale. La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă”, se arată în comunicatul autorităţilor.