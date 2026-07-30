Ultrașii bulgari i-au provocat la bătaie pe fanii olteni după incidentele de la Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Cum s-a terminat conflictul

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Stadionul „Ion Oblemenco” a fost martorul unui meci care va rămâne multă vreme în mentalul colectiv. Universitatea Craiova a obținut doar un egal acasă cu Levski Sofia, scor 2-2, dar a fost eliminată la general din preliminariile Champions League. După fluierul final au avut loc mai multe conflicte, iar ultrașii bulgari i-au provocat pe cei români la o bătaie în stradă. Cum s-a terminat totul, de fapt.

Ultrașii bulgari, comunicat dur pentru ultrașii români după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2

Scene reprobabile la finalul partidei în care Universitatea Craiova a ratat accederea în turul 3 preliminar din Champions League. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că drumul spre vestiare a devenit câmp de luptă. Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, și Serginho, unul dintre jucătorii oaspeților, , după care totul a escaladat într-o bătaie în toată regula.

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Fanii bulgari au aflat rapid de scenele scandaloase petrecute după fluierul final și nu au ezitat să lanseze un comunicat dur prin care i-au provocat pe suporterii Universității Craiova la o bătaie în stradă. „Având în vedere incidentele petrecute în tunel după meciul de astă seară dintre Levski și Universitatea din Craiova, precum și insultele cu caracter etnic adresate uneia dintre cele mai vechi și mai demne națiuni din Europa – poporul bulgar –, îi chemăm pe reprezentanții grupului de huligani al echipei române, „Peluza Nord”, să ne înfrunte.

Le permitem vecinilor noștri din nord să stabilească singuri numărul de participanți cu care ne vom confrunta. Nimeni nu are dreptul să pună mâna pe jucătorii noștri! Așteptăm răspunsul vostru cât mai curând posibil. Trăiască victoria! Numai Levski!”, au scris ultrașii pe pagina oficială.

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Oltenii au răspuns. Cum s-a rezolvat, de fapt, conflictul

FANATIK a fost prezent la stadion, chiar în mijlocul evenimentelor de după fluierul final, și . Membrii acesteia, care de a anula biletele cumpărate de fanii lui Levski înaintea partidei, au explicat că jandarmii, în încercarea lor de a evacua unul dintre cei din Peluza Nord, au lovit cu bastoanele în jur fără a ține cont de persoanele aflate în preajmă. S-a apelat chiar și la gaze lacrimogene, iar în urma acțiunii lor, atât femei, cât și copii, au ajuns la ambulanță pentru a primi îngrijiri medicale.

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Ulterior, Peluza Nord Craiova a luat cunoștință de comunicatul ultrașilor bulgari și a intrat în legătură cu aceștia, explicându-le cum au s-au petrecut, de fapt, lucrurile. Bulgarii au venit cu un răspuns prin care au concluzionat că scandalul ce urma să se lase cu o bătaie directă s-a încheiat. „Reprezentanții Peluza Nord ne-au contactat direct. În cadrul discuției noastre, aceștia s-au distanțat fără echivoc de acțiunile stewardilor din tunel. Au confirmat că persoanele respective nu sunt membri ai grupului lor și nu au nicio legătură cu organizația lor. Prin urmare, această chestiune este încheiată”, au mai notat ultrașii bulgari în cadrul aceleiași postări amintite mai sus.

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Drumul campioanei României continuă în Europa League. Universitatea Craiova va evolua în turul 3 din Europa League, acolo unde , formație din Finlanda.