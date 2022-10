Ultrașii CSA Steaua, gata să își dea din nou în petic la meciul cu Oțelul. Ce a găsit Jandarmeria pe stadionul Ghencea. Foto

CSA Steaua și Oțelul Galați au închis etapa a 11-a din Liga 2 Casa Pariurilor. Formația pregătită de Daniel Oprița și cea a lui Dorinel Munteanu se află în luptă directă pentru locurile de play-off.

Ce au descoperit jandarmii înaintea meciului dintre CSA Steaua – Oțelul Galați

Ultrașii celor de la CSA Steaua au fost din nou aproape să o comită. Cu câteva ore înaintea startului partidei cu Oțelul Galați, jandarmeria a găsit mai multe materiale pirotehnice care erau ascunse pe stadion.

Astfel, cel mai probabil materialele descoperite urmau a fi folosite în duelul cu Oțelul Galați, contracandidată directă la lupta pentru play-off. De asemenea, materialele pirotehnice au fost confiscate, iar Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București a emis un comunicat de presă.

Anunțul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București: „Acțiunile constituie fapte de natură penală și sunt pedepsite”

„În legătură cu meciul de fotbal dintre echipele CSA STEAUA BUCUREȘTI și ASC OȚELUL GALAȚI, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București face următoarele precizări:

În jurul orei 13:00, pe timpul controlului specific al arenei sportive, au fost depistate mai multe materiale pirotehnice ascunse în stadion, acestea fiind ridicate în vederea confiscării și întocmirii actelelor necesare începerii cercetărilor.

Pe această cale, atragem atenția tuturor participanților la evenimentul sportiv asupra faptului că aceste acțiuni constituie fapte de natură penală și sunt pedepsite ca atare de cadrul normativ în vigoare.

Din aceste motive, pentru prevenirea producerii unor incidente de securitate, Jandarmeria Capitalei evidențiază din nou ca pentru acest meci de fotbal au fost dispuse măsuri speciale de control asupra tuturor persoanelor și autovehiculelor care vor intra in incinta arenei sportive”, se arată în comunicatul transmis de Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Daniel Oprița, nemulțumit de bugetul lui CSA Steaua: „Sunt cel puțin cinci echipe cu bani mai mulți ca noi!”

Antrenorul celor de la CSA Steaua a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și a lămurit discuțiile cu privire la bugetul steliștilor.

„A mai zis cineva de noi că sigur o să rămânem aici la bugetul pe care îl avem. Păi avem buget mai mic decât Șelimbăr! Vă spun eu 100%! Ei au 1,5 milioane de euro. Noi avem un 1,1 milioane. Se spune pe la televizor că bugetul e mai mare și trebuie să fim acolo.

Eu vă spun că sunt cinci echipe cel puțin care au buget mai mare ca noi! Iașiul și Oțelul e acolo cu noi. Chiajna, chiar și Poli Timișoara, Buzăul, Csikszereda și Slobozia tot pe acolo e. Sunt 6-7 echipe și 5 sunt peste noi. Restul sunt pe acolo. Anul trecut la cele trei bugetul a fost și de două milioane de euro.

„Wallace nu are 4.500 de euro. Are mai puțin. Avem mulți jucători care au în jur de 1.000 de euro. Poli Timișoara are și ea salarii de 3.000-3.500 de euro”, a declarat Daniel Oprița, pentru FANATIK.