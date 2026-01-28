Grecii au refuzat banii românilor după accidentul mortal din Timiș. Gestul emoționant al ultrașilor lui PAOK

ADVERTISEMENT

petrecut în județul Timiș, acolo unde un microbuz cu 10 fani ai lui PAOK s-a lovit frontal de un camion, a produs o reacție de empatie din partea ultrașilor români.

Întâlnire între suporterii lui PAOK și cei de la Poli Timișoara

Mesajul a fost clar: solidaritate. Mobilizarea a fost din partea tuturor suporterilor din România, iar cei de la Poli Timișoara au luat legătura cu fanii lui PAOK și le-au oferit tot sprijinul necesar. Chiar a avut loc o întâlnire cu grecii, la spitalul unde sunt internați cei 3 supraviețuitori ai accidentului, iar suporterii trupei pregătite de Răzvan Lucescu au fost recunoscători pentru tot ajutorul primit. Aceștia au spus că apreciază inclusiv donațiile, dar au cerut ca fondurile respective să fie folosite pentru alte cazuri grave, de pe plan local, asta pentru că există deja o emulație puternică în Grecia și partea financiară este deja rezolvată.

„În primul rând, vrem să vă mulțumim tuturor pentru mobilizarea incredibilă, pentru toate donațiile făcute și pentru toate mesajele pe care le-ați trimis, interesându-vă de situație și de starea răniților. Ați arătat din nou că unitatea noastră e fantastică atunci când apar momente grele. În tot acest timp am fost în contact permanent cu personalul medical dar și cu suporterii PAOK care s-au întors din drum. Ne-am întâlnit cu ei aseară la spital și au fost extrem de recunoscători pentru sprijinul primit.

Ne-au transmis tuturor mulțumiri pentru faptul că le-am fost alături, ca oameni, într-un moment dificil. Cu multă decență și fără nicio urmă de răutate ne-au spus că au aflat despre strângerea de fonduri și că doresc foarte mult să se mobilizeze ei pentru ai lor.

Există foarte multe cereri de ajutor venite din Grecia, iar comunitatea lor se va ocupa de tot ce înseamnă cheltuieli medicale și sprijin pentru familii. Ne-au rugat ca banii strânși să fie folosiți pentru a continua să ajutăm persoane aflate în nevoie aici, în comunitatea noastră, cu gândul la cei care și-au pierdut viața”, a fost .

Care este starea celor 3 fani ai lui PAOK care au supraviețuit după teribilul accident soldat cu 7 morți

De asemenea, cei de la Timișoara au dezvăluit că starea celor este una bună.

„Cei trei răniți vor rămâne internați sub supraveghere medicală, beneficiind de îngrijire de cea mai bună calitate. Au fost vizitați și de reprezentanți ai Ambasada Greciei în România, iar astăzi vor ajunge la Timișoara și familiile lor, care vor rămâne alături de ei până la externare.

Le-am fost alături și ieri, ne-am informat constant despre situație și rămânem în continuare la dispoziția lor, a familiilor și a comunității PAOK pentru orice alt ajutor va fi nevoie în perioada următoare. Vă mulțumim încă o dată tuturor celor care au răspuns PREZENT, așa cum o faceți de fiecare dată. Respect!”, a mai stat scris în comunicatul suporterilor.

Peste 200 de fani ai lui PAOK au venit la Timișoara

La nici 24 de ore de la teribilul accident, peste 200 de fani ai lui PAOK au sosit în Timișoara pentru a fi alături de camarazii lor care trec prin clipe grele. Aceștia au mers la spitalul unde sunt internați cei 3 fani care au supraviețuit și au dorit astfel să-și arate sprijinul necondiționat.

De altfel, ultrașii formației din Grecia au decis să nu meargă în Franța, pentru partida cu Lyon, în semn de solidaritatea cu cei care și-au pierdut viața. UEFA a spus că nu poate amâna partida, asta după ce PAOK a făcut o cerere pentru ca duelul de la Lyon să nu se dispute.