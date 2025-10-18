Sport

Ultrasii de la Rapid, reacție dură după tragedia din Rahova

Tragedia care s-a întâmplat în Rahova, acolo unde un bloc a explodat în urma unor scurgeri de gaze, iar 3 oameni au decedat, nu i-a lăsat indiferenți pe ultrașii de la Rapid.
Mihai Alecu
18.10.2025 | 20:36
Ultrasii de la Rapid reactie dura dupa tragedia din Rahova
Mesaj dur al suporterilor Rapidului după tragedia din Rahova

În așteptarea derby-ului dintre Dinamo și Rapid, fanii echipei giuleștene nu au rămas indiferenți la veștile tragice venite din Rahova.

Tragedia din Rahova nu i-a lăsat indiferenți pe ultrașii Rapidului. Mesaj dur pentru autorități

Ultrașii români, recunoscuți pentru faptul că sunt foarte vocali împotriva neregulilor și nedreptăților din societate, au avut un mesaj clar, de data aceasta fiind vorba de fanii de la Rapid. Giuleștenii au semnalat public că autoritățile nu-și fac în continuare treaba, asta chiar dacă, în urmă cu 10 ani, România a mai fost lovită de un eveniment ce a șocat pe toată lumea.

Atunci, clubul Colectiv a ars, în momentul în care sute de oameni se aflau înăuntru, iar peste 60 de oameni au murit. Acum, după o scurgere de gaze, care nu a fost tratată așa cum trebuia, un bloc a explodat și 3 oameni și-au pierdut viața. Mesajul ultrașilor a fost clar: „Aproape 10 ani și nimic nu s-a schimbat / Sunteți toți incompetenți într-un stat eșuat”.

Rapid Rahova mesaj tragedie
Ultrașii Rapidului, reacție dură după tragedia din Rahova

Ce s-a întâmplat în Rahova. Tragedia din România unde au murit 3 oameni și zeci au rămas fără locuință

Vineri dimineaţa, în jurul orei 9:07, a avut loc o explozie devastatoare într-un bloc de opt etaje situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Deflagraţia a afectat în special etajele 5 şi 6, iar suflul a distrus părţi importante din faţadă şi planşee, provocând panică printre locatari şi un adevărat haos în zonă. Tragedia s-a soldat cu trei persoane decedate, toate femei, conform informaţiilor oficiale.

Alte douăzeci de persoane au fost rănite, unele grav, iar clădirea a fost evacuată rapid din cauza riscului de prăbuşire. După explozia din Rahova, autoritățile au declarat clădirea cu risc major de prăbușire, întrucât structura de rezistență a fost grav afectată la etajele superioare și există fisuri extinse în planșee și pereții portanți. Toți locatarii sunt nevoiți acum să stea în alte părți și să fie departe de casele unde au trăit până acum.

Familia antrenorului de la Rapid, Costel Gâlcă, locuiește în blocul afectat

Pentru cei de la Rapid, tragedia este cu atât mai mare cu cât chiar antrenorul echipei a fost afectat. Costel Gâlcă, al cărui tată locuiește în bloc, a declarat că familia sa este în regulă. Vizibil afectat, cu lacrimi în ochi, tehnicianul a avut un mesaj de susținere pentru cei afectați.

„Când am văzut mai bine și când am sesizat că s-a produs acest accident tragic am încercat să-l sun pe tatăl meu, pe frații mei care stau acolo și, bineînțeles, că am reușit să vorbesc cu ei. În speță, cu unul dintre frații mei, care a zis că totul e bine, că toată lumea e în stradă și vreau să-mi exprim gândurile mele și inima mea este alături de familiile îndoliate și de cei afectați”, a spus Constantin Gâlcă.

