Ultrașii din Peluza Sud Craiova, gest uluitor în seara în care rivala din oraș o întâlnea pe Oțelul în SuperLiga! Ce s-a întâmplat lângă stadionul „Ion Oblemenco”. Foto

Ultrașii din facțiunea „Boys Craiova”, componentă a Peluzei Sud Craiova, au fost prezenți la stadionul „Ion Oblemenco” în seara în care actualul lider din Superliga a învins-o pe Oțelul cu 1-0. Suporterii au transmis un mesaj în ziua în care a sosit decizia finală a Curții de Apel Timișoara în procesul privind palmaresul Universității Craiova.
Ultrașii au afișat un banner în afara stadionului cu mesajul „De-a lungul anilor noi ne-am păstrat credința / 5.02.2026 Justiția face dreptate pentru Știința!”. Gestul sosește în contextul în care apelul clubului CS Universitatea Craiova, cel aflat momentan în prima ligă, a fost respins de către Curtea de Apel Timișoara.
Decizia a fost considerată o mare victorie pentru FC U Craiova, gruparea patronată de Adrian Mititelu, care a fost susținută în ultimii ani de către fanii din Peluza Sud. După ce a retrogradat din Superliga, FC U Craiova a fost exclusă de FRF din Liga 2, iar mai apoi din toate competițiile, situația clubului fiind una neclară în acest moment.
Adrian Mititelu a fost extrem de încântat după decizia Curții de Apel Timișoara. „5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu, care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul. Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist.
Decizia asta înseamnă că nu au fost niciodată la Craiova două universități. Una singură a fost Universitatea Craiova și este cea pe care toată lumea o știe, cea care a existat cu adevărat și pe care oamenii au cunoscut-o. Ceea ce s-a întâmplat din 2013 încoace a fost o invenție politică și o intoxicare menită să acapareze suporterii Universității Craiova”, a declarat acesta pentru FANATIK.