Sport

Ultrașii din Peluza Sud Craiova, gest uluitor în seara în care rivala din oraș o întâlnea pe Oțelul în SuperLiga! Ce s-a întâmplat lângă stadionul „Ion Oblemenco”. Foto

Ultrașii din Peluza Sud Craiova au fost prezenți la stadionul „Ion Oblemenco” în seara în care clubul patronat de Mihai Rotaru a învins Oțelul cu 1-0 în Superliga. Ce au transmis suporterii.
Bogdan Mariș
06.02.2026 | 07:00
Fanii din Peluza Sud Craiova au fost prezenți la stadionul „Ion Oblemenco” în seara în care gruparea lui Mihai Rotaru a întâlnit-o pe Oțelul în Superliga. FOTO: Sport Pictures
Ultrașii din facțiunea „Boys Craiova”, componentă a Peluzei Sud Craiova, au fost prezenți la stadionul „Ion Oblemenco” în seara în care actualul lider din Superliga a învins-o pe Oțelul cu 1-0. Suporterii au transmis un mesaj în ziua în care a sosit decizia finală a Curții de Apel Timișoara în procesul privind palmaresul Universității Craiova.

Ce mesaj au transmis ultrașii din Peluza Sud Craiova după decizia în procesul privind palmaresul clubului Universitatea

Ultrașii au afișat un banner în afara stadionului cu mesajul „De-a lungul anilor noi ne-am păstrat credința / 5.02.2026 Justiția face dreptate pentru Știința!”. Gestul sosește în contextul în care apelul clubului CS Universitatea Craiova, cel aflat momentan în prima ligă, a fost respins de către Curtea de Apel Timișoara.

Boys Craiova mesaj
Mesajul transmis de ultrașii din facțiunea „Boys Craiova”. FOTO: Boys Craiova (Facebook)

Decizia a fost considerată o mare victorie pentru FC U Craiova, gruparea patronată de Adrian Mititelu, care a fost susținută în ultimii ani de către fanii din Peluza Sud. După ce a retrogradat din Superliga, FC U Craiova a fost exclusă de FRF din Liga 2, iar mai apoi din toate competițiile, situația clubului fiind una neclară în acest moment.

Cum a reacționat Adrian Mititelu după victoria obținută contra clubului patronat de Mihai Rotaru

Adrian Mititelu a fost extrem de încântat după decizia Curții de Apel Timișoara. „5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu, care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul. Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist.

Decizia asta înseamnă că nu au fost niciodată la Craiova două universități. Una singură a fost Universitatea Craiova și este cea pe care toată lumea o știe, cea care a existat cu adevărat și pe care oamenii au cunoscut-o. Ceea ce s-a întâmplat din 2013 încoace a fost o invenție politică și o intoxicare menită să acapareze suporterii Universității Craiova”, a declarat acesta pentru FANATIK.

