Ultrașii din România, sprijin necondiționat pentru suporterii lui PAOK după tragedia de la Timișoara. Decizia luată de cele mai mari galerii

Ceea ce se anunța o nouă deplasare, noi amintiri de neuitat și momente petrecute alături de echipa iubită, s-a transformat pentru mai mulți fani ai lui PAOK care mergeau spre Franța.

Tragedie în România! 7 fani ai lui PAOK au murit după un accident teribil

Ziua de marți a fost una tristă pentru fanii fotbalului de pretutindeni, asta după ce un microbuz în care se aflau 10 fani ai lui PAOK a fost implicat într-un accident rutier teribil în Timișoara. Aceștia mergeau spre Franța, acolo unde echipa din Grecia urmează să joace împotriva celor de la Olympique Lyon, în grupa principală din .

După ce s-a angajat într-o depășire, șoferul nu a putut reveni pe banda sa și s-a ciocnit frontal cu un tir, iar impactul a fost unul devastator, iar imaginile au apărut pe internet și arată nivelul tragediei. Din primele informații, se pare că 7 oameni și-au pierdut viața, iar ceilalți 3 aflați în mașină sunt la spital, într-o stare critică.

Ultrașii din România oferă sprijin necondiționat pentru suporterii lui PAOK

Din informațiile obținute de FANATIK, se pare că ultrașii de la cele 3 mari echipe din București, Dinamo, Steaua și Rapid, și-au anunțat intenția de a oferi orice fel de ajutor posibil pentru suporterii lui PAOK, fie că vorbim de donare de sânge, strângere de bani sau orice este nevoie pentru ca suferința să fie alinată.

De asemenea, fanii din zonă, de la Poli Timișoara și UTA Arad, au uitat de orice rivalitate, și sunt gata să-i sprijine pe greci. Nici ultrașii de la alte echipe din România nu rămân indiferenți și sunt gata să ofere orice mână de ajutor posibilă, pe lângă faptul că este un gest normal la nivel uman, există un respect între suporterii de fotbal din toată lumea și o frăție ce se vede în momente dificile.

PAOK urmează să-și trimită reprezentanții în România

Presa din Grecia a preluat imediat imaginile și informațiile teribile, iar inclusiv patronul echipei din Salonic, Ivan Savvidis, a fost pus la curent cu cele întâmplate. Se pare că PAOK urmează să-și trimită reprezentanții în România pentru a ajuta la repatrierea trupurilor celor decedați, cât și pentru a-i sprijini pe fanii care sunt în stare critică.

De asemenea, ambasada Greciei din România urmează să ofere tot sprijinul posibil.