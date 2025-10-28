Ultrașii echipei de tradiție anunță boicotul în Cupa României! Comunicat ferm transmis de suporteri: „Nu putem trece peste batjocură”

ADVERTISEMENT

UTA Arad traversează o perioadă dificilă, atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere financiar. „Bătrâna Doamnă” se confruntă cu o nouă problemă după ce ultrașii și-au anunțat absența de la meciul cu Petrolul Ploiești din Cupa României Betano.

Care este motivul pentru care fanii lui UTA vor boicota meciul cu Petrolul

Fanii arădeni suferă foarte mult în ultima vreme, după ce UTA a intrat în concordat preventiv, iar ultimele rezultate ridică semne de întrebare pentru formația antrenată de Adrian Mihalcea. Deși începuse sezonul foarte bine, UTA Arad a pierdut ultimele două meciuri cu 0-4, iar suporterii au ajuns la limita răbdării.

ADVERTISEMENT

Totuși, nu rezultatele slabe îi vor face pe fani să boicoteze ci prețurile biletelor, pe care ei le consideră exagerate. Prețurile biletelor sunt aceleași cu cele din meciurile de SuperLiga României, însă fanii s-ar fi așteptat la prețuri reduse în meciurile de cupă. Mai mult decât atât, suporterii ce au abonamente pentru meciurile de campionat nu vor beneficia de intrare pe baza acestuia la meciul din Cupa României Betano.

Comunicatul transmis de Ultras Arad pentru conducerea lui UTA

Printr-un comunicat pe Facebook, gruparea Ultras Arad și-a făcut cunoscute intențiile și motivele din spatele lor. În acest mesaj lung, , de 50 de lei în peluză, având în vedere că echipa este susținută din banii lor, prin fondurile alocate de Primăria Municipiului Arad:

ADVERTISEMENT

„Noi, membrii grupurilor care alcătuiesc Ultras Arad, dorim să anunțăm că nu vom intra pe stadion la meciul din Cupa României dintre UTA și Petrolul, programat joi, din cauza prețurilor exagerate ale biletelor impuse pentru această partidă.

ADVERTISEMENT

Considerăm sfidător și inacceptabil ca un bilet la peluză să coste 50 de lei sau, în cazul tribunelor, 70, respectiv chiar 90 de lei, mai ales în contextul actual, în care o mare parte din bugetul echipei UTA este susținut din banii arădenilor, prin fondurile alocate anual de Primăria Municipiului Arad.

Abonații au fost, de asemenea, neîndreptățiți în acest caz, aceștia fiind nevoiți să își achiziționeze bilete la meciurile din cadrul Cupei României, cu toate că și-au arătat pe deplin fidelitatea față de club și ar fi trebuit să beneficieze de un pachet complet, care să le garanteze acces la toate meciurile din acest sezon”, se arată în comunicatul transmis de suporterii din Arad.

ADVERTISEMENT

Cât va dura „greva” de la Arad

În mesajul lor, suporterii au vrut să se facă înțeleși că acest gest nu înseamnă nici pe departe că ei nu vor mai susține echipa începând de la acest meci, ci vor să tragă un semnal de alarmă pentru oamenii responsabili de conducerea echipei. Începând de la următorul meci de campionat, ultrașii vor reveni pe stadion, sperând la schimbări din partea oficialilor:

„Vrem să fie clar: prin acest gest, noi nu renunțăm să susținem echipa. Ne vom întoarce în peluză la viitoarele meciuri! Nu putem să lăsăm Bătrâna Doamnă la greu în aceste momente dificile care ne-au lăsat un gust amar, dar nu mai putem trece cu vederea batjocura la adresa utiștilor. Am demonstrat de nenumărate ori că suntem dispuși să facem orice sacrificiu pentru UTA. Dovadă stă și deplasarea de aseară de la București, de pe Arena Națională, unde am fost prezenți pe cheltuiala noastră, la fel ca întotdeauna.

Tot ceea ce cerem este RESPECT: respect pentru fanii care au fost mereu pe stadion, indiferent de vreme, rezultate sau distanțe. UTA înseamnă Arad! Acest club respiră datorită suporterilor, oameni pasionați și sufletiști de care s-a ajuns să se profite grosolan în ultimii ani. E timpul să tragem un semnal de alarmă cu privire la acest lucru! Indiferent de locul pe care îl ocupați pe stadion, sperăm să luați atitudine alături de noi de această dată, dacă v-ați săturat de modul în care suntem tratați de către conducerea clubului! De ani de zile sprijinim echipa cu tot ce putem, iar tot ce am primit în schimb sunt minciuni, rezultate dezamăgitoare și prețuri de Champions League din ce în ce mai umflate. Pentru noi doar UTA contează, pe voi doar banii vă interesează!”, au transmis suporterii în încheiere.