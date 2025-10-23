Ultraşii FCSB, ultimatum pentru jucătorii campioanei: „Umilinţă totală! Sunt bisericuţe în vestiar şi nu e bine”

ADVERTISEMENT

FCSB părea că își revine pe plan intern după ce a obținut două victorii la rând în Superligă, 1-0 cu Oțelul și 1-0 cu Universitatea Craiova, însă momentul pozitiv al campioanei a fost întrerupt într-un mod brutal la Clinceni. Gruparea „roș-albastră” a suferit un eșec incredibil, 1-2 contra nou-promovatei Metaloglobus. Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația de la echipă.

Gheorghe Mustață a analizat situația din vestiarul FCSB-ului

Gheorghe Mustață e de părere că rezultatele FCSB-ului sunt cauzate de o problemă în vestiarul echipei. „Nu știu cum se vede din exterior, dar din interior se vede rău. Dacă acești băieți nu înțeleg ce înseamnă fotbalul, este foarte urât. Eu zic că ar trebui ca și patronul să înțeleagă aceste lucruri și să facă în așa fel încât acești băieți să fie lăsați să meargă în continuare cu echipa care a jucat anul trecut, sunt aceiași jucători.

Sunt de acord că se fac niște greșeli la schimbări sau în echipa de start, dar nimeni nu poate scoate echipa din impas decât ei, jucătorii. Dacă nu fac acest lucru, înseamnă că sunt alte probleme, în vestiar. Dacă sunt probleme în vestiar, echipa nu poate merge bine deloc, se formează câte o bisericuță și nu e ok. Dar sper să nu fie asta”, a afirmat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum s-a trăit din peluză eșecul uluitor al FCSB-ului cu Metaloglobus

Liderul Peluzei Nord a caracterizat în termeni duri . „Umilință totală. Umilință asupra suporterilor, nu este normal să se întâmple acest lucru. Eu am văzut echipe de fotbal care au avut căderi, 5-6-8 etape, noi am acceptat să fim lângă ei după 10 etape de eșec.

Am câștigat meciul cu Craiova, dar lucrurile nu stau cum trebuie. Trebuie să se creeze ceva la echipă, să vedem despre ce e vorba. O să avem o discuție cu Meme, dar și una cu antrenorii, după meciul cu Bologna. (n.r. este înfrângerea cu Metaloglobus cel mai de jos moment din ultimii mulți ani pentru FCSB?) Cel mai jos din istorie. Mă duc atât de departe”, a spus Gheorghe Mustață la emisiunea moderată de Cristi Coste.

Jucătorii de la FCSB, criticați dur de liderul Peluzei Nord

În studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA se aflau trei foști jucători ai Stelei, Eugen Trică, Vivi Răchită și Sabin Ilie, iar Gheorghe Mustață a subliniat faptul că în perioada în care jucau aceștia, echipa avea o cu totul altă atitudine. „Voi când luați un gol, nici măcar nu luați în seamă. Luați mingea, o puneați la jumătatea terenului și dați drumul la treabă. Acum, uitați-vă la ei, iau gol și parcă i-a omorât cineva. Vino, bă, pune mingea la mijloc și dă drumul la treabă! Nu, gata, am luat gol, o lăsăm așa…

Se mai întâmplă să prinzi 2-3 meciuri slabe, dar să le prinzi pe toate așa și nici măcar un jucător din vestiar să nu ia atitudine? Înseamnă că nu mai avem căpitan de echipă sau jucători cu personalitate în vestiar. Acolo sunt câțiva jucători care ar trebui să aibă atitudine, să dea antrenorii afară din vestiar și să vorbească cu coechipierii. Deja suporterii nu mai au cum să reziste. Eu am zis ‘Lasă-i, sunt cu un picior în groapă, trebuie să-i ajutăm, nu trebuie să îi împingem noi, hai să vedem cum rezolvăm problema, să îi scoatem de acolo’. Dar văd că ei nu vor să iasă”, a fost concluzia liderului Peluzei Nord.

Cum a comentat Gheorghe Mustață situația antrenorilor Pintilii și Charalambous

Unii dintre suporteri au cerut demisia celor din staff-ul tehnic după eșecul cu Metaloglobus, dar Gheorghe Mustață e de părere că nu antrenorii sunt vinovați pentru : „(n.r. s-a cerut demisia celor de pe banca tehnică) Noi nu o să facem niciodată chestia asta, pentru că n-ai cum să îi ceri demisia lui Pintilii, nici lui Charalambous. Eu văd cum muncesc acești oameni la antrenament. Eu sper ca după meciul cu Bologna să avem o discuție cu jucătorii și cu cei din conducere, să lămurim totul ca să știm pe ce traseu mergem”.