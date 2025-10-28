Ultrașii lui Dinamo, puși pe glume la partida din Cupa României. Mesajul care a devenit viral instant. Foto

ADVERTISEMENT

După ce Ionuț Lupescu a declarat înainte de meci că într-o țară normală o asemenea confruntare nu ar avea loc, a venit și mesajul din partea suporterilor.

Ultrașii lui Dinamo, autoironie fină la partida din Cupa României

Fanii din Peluza Sud, care nu au venit la partida de pe Arcul de Triumf, au avut un mesaj pe care jucătorii ambelor echipe l-au ținut înainte de startul confruntării. Pe un banner mare stătea scris: „Un singur mare FCD”. De altfel, un alt mesaj, autoironic, a apărut la tribuna a 2-a și a făcut haz de necaz pe seama situației celor două echipe, dar și a suporterilor.

ADVERTISEMENT

Concret, ultrașii care fac parte din grupul 021 și care s-au desprins din Peluza Sud Dinamo, au avut un banner comic: „Nu sunteți voi echipe / Câte tabere suntem noi”. Sunt binecunoscute disensiunile care au tot existat în ultimii ani între grupurile organizate de ultrași ai lui Dinamo. Există mai multe facțiuni care stau la tribuna a 2-a, asta după ce în trecut au făcut parte ori din Peluza Cătălin Hîldan, ori din Peluza Sud.

Apelul făcut de Peluza Sud Dinamo, la meciul din Cupa României: „Un singur mare FCD”

Au existat discuții aprinse între fani și la , acolo unde nervii au dat în clocot și chiar a fost un conflict cu Jandarmeria. au acuzat forțele de ordine că au făcut abuzuri și au intervenit cu o forță excesivă pentru a aplana anumite discuții dintre suporteri, iar din acest motiv totul a degenerat și s-a lăsat cu interdicția unui suporter pentru un an de zile.

ADVERTISEMENT

Problemele care există pentru fanii dinamoviști sunt deja binecunoscute în peisajul ultras, asta după ce și meciul cu Rapid, din campionat, a avut câteva episoade în care s-a văzut că PCH nu mai este la nivelul de acum ceva ani. Peluza nu a fost plină, cum se obișnuia la derby-uri, iar sonorizarea a fost stricată și nu au putut să fie coordonați cei de la inelul 2 cu cei de la inelul 1.