Ultrașii lui Levski au năvălit pe conturile Universității Craiova: „Veți arde în iadul albastru!”

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Meciurile de Champions League, fie ele chiar și în preliminarii, au o atmosferă aparte. Universitatea Craiova, campioana României, va juca în turul al doilea cu Levski Sofia, campioana Bulgariei. Înaintea meciului de miercuri, 22 iulie, fanii echipei de peste Dunăre au invadat postările oltenilor cu comentarii dure.

Ultrașii lui Levski, comentarii dure înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Pentru un loc în turul 3 Champions League, Universitatea Craiova trebuie să treacă de Levski Sofia. Doar că oltenii au mai multe obstacole în cale, de la , până la Fanii bulgari au invadat secțiunea de comentarii a postărilor de pe conturile oficiale ale oltenilor, iar mesajele au fost dure.

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„Nu va fi ușor pentru voi! Vă confruntați cu cea mai mare echipă bulgară cu cel mai loial și numeros public!”, „Și alții glumesc cu stadionul nostru, iar noi strângem titluri pe el!”, „O să muriți aici, să știți!”, „Veți arde cu toții în iadul albastru!”, au fost o parte dintre comentariile lăsate de bulgari.

Mesajul războinic al lui Carlos Mora înainte de meciul cu Levski

Jucătorii Universității Craiova sunt conștienți de forma bună prin care trec și nu arată semne că s-ar teme de bulgari. „Am analizat jucătorii de la Levski, sunt jucători foarte buni, sunt o echipă bună, dar noi suntem concentrați pe ceea ce avem noi de făcut. Noi trebuie să intrăm pe teren cu ambiția de a câștiga. Și trebuie să punem foarte mare focus pe jocul nostru.”, spunea Carlos Mora în debutul conferinței de presă de dinaintea partidei.

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„Mie așa îmi place să joc, am văzut clipuri cu atmosfera din Sofia… Mâine seară trebuie să fim ca niște lei flămânzi, cu o foame foarte mare de a reuși să obținem această victorie”.

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