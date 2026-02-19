Ultrașii lui Poli Timișoara, prezenți la meciul serii din UEFA Europa League. Gest superb al românilor. Foto

ADVERTISEMENT

, dintre PAOK Salonic și Celta Vigo, a fost precedat de un moment special, în care s-au aflat în prim-plan suporterii de la Poli Timișoara, cei care s-au dus special în Grecia pentru a onora memoria fanilor greci decedați.

Gest special făcut de suporterii de la Poli Timișoara în memoria suporterilor greci decedați în România

În urmă cu mai puțin de o lună, o tragedie a lovit clubul PAOK, asta după ce 7 fani care se deplasau către Franța, pentru meciul cu Lyon, au decedat. Aceștia se aflau într-o dubă care a efectuat o depășire și s-a lovit frontal de un camion, iar la momentul impactului și-au pierdut viața 7 suporteri greci ai trupei conduse de Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

Întâmplarea tragică s-a produs în Județul Timiș, iar suporterii de la Poli Timișoara s-au mobilizat exemplar și au sărit în ajutorul celor de la PAOK. Gestul făcut de ultrașii din România nu a rămas fără ecou și grecii au transmis că nu vor uita cele întâmplate și au mulțumit pentru solidaritate și sprijin.

Suporterii de la Poli Timișoara au mers în Grecia la meciul lui PAOK

Acum, mai mulți suporteri de la Poli Timișoara au mers în Grecia, pentru duelul dintre PAOK și Celta Vigo, din play-off-ul Europa League. Românii au dus o coroană de flori în dreptul peluzei celor de la PAOK, gest devenit simbolic și făcut de adversarii trupei lui Răzvan Lucescu de la momentul tragediei.

ADVERTISEMENT

De altfel, a existat chiar din partea marilor rivale din Grecia un suport fantastic pentru cei de la PAOK și nu numai. Au fost mesaje în multe peluze mari din Europa care au transmis condoleanțe și au exprimat simpatia în urma celor întâmplate.

ADVERTISEMENT

PAOK a pierdut duelul cu Celta Vigo

a pierdut prima manșă a dublei cu Celta Vigo. Formația din Grecia a avut o repriză proastă și la pauză era condusă, 2-0, de către oaspeți, după reușitele semnate de Iago Aspas și Williot Swedberg.

ADVERTISEMENT

În partea a doua, PAOK a reușit să reducă din handicap, prin Jeremejeff, și speră că la duelul din Spania va reuși să obțină calificarea.