Ultrașii lui Poli Timișoara, prezenți la meciul serii din UEFA Europa League. Gest superb al românilor. Foto

Suporterii de la Poli Timișoara au mers la meciul disputat de PAOK, în play-off-ul Europa League, contra celor de la Celta Vigo, pentru a-și prezenta încă o dată condoleanțele după tragedia petrecută în România.
Mihai Alecu
19.02.2026 | 22:59
Gest superb făcut de fanii lui Poli Timișoara înainte de meciul lui PAOK
Duelul din Europa League, dintre PAOK Salonic și Celta Vigo, a fost precedat de un moment special, în care s-au aflat în prim-plan suporterii de la Poli Timișoara, cei care s-au dus special în Grecia pentru a onora memoria fanilor greci decedați.

Gest special făcut de suporterii de la Poli Timișoara în memoria suporterilor greci decedați în România

În urmă cu mai puțin de o lună, o tragedie a lovit clubul PAOK, asta după ce 7 fani care se deplasau către Franța, pentru meciul cu Lyon, au decedat. Aceștia se aflau într-o dubă care a efectuat o depășire și s-a lovit frontal de un camion, iar la momentul impactului și-au pierdut viața 7 suporteri greci ai trupei conduse de Răzvan Lucescu.

Întâmplarea tragică s-a produs în Județul Timiș, iar suporterii de la Poli Timișoara s-au mobilizat exemplar și au sărit în ajutorul celor de la PAOK. Gestul făcut de ultrașii din România nu a rămas fără ecou și grecii au transmis că nu vor uita cele întâmplate și au mulțumit pentru solidaritate și sprijin.

Suporterii de la Poli Timișoara au mers în Grecia la meciul lui PAOK

Acum, mai mulți suporteri de la Poli Timișoara au mers în Grecia, pentru duelul dintre PAOK și Celta Vigo, din play-off-ul Europa League. Românii au dus o coroană de flori în dreptul peluzei celor de la PAOK, gest devenit simbolic și făcut de adversarii trupei lui Răzvan Lucescu de la momentul tragediei.

De altfel, a existat chiar din partea marilor rivale din Grecia un suport fantastic pentru cei de la PAOK și nu numai. Au fost mesaje în multe peluze mari din Europa care au transmis condoleanțe și au exprimat simpatia în urma celor întâmplate.

PAOK a pierdut duelul cu Celta Vigo

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a pierdut prima manșă a dublei cu Celta Vigo. Formația din Grecia a avut o repriză proastă și la pauză era condusă, 2-0, de către oaspeți, după reușitele semnate de Iago Aspas și Williot Swedberg.

În partea a doua, PAOK a reușit să reducă din handicap, prin Jeremejeff, și speră că la duelul din Spania va reuși să obțină calificarea.

