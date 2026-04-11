Ultrașii lui UTA, protest la adresa modificărilor Legii 4. Banner cu mesaj dur la meciul cu Botoșani. Foto

Ultrașii lui UTA au protestat la adresa modificărilor Legii 4 în meciul cu FC Botoșani, din etapa a 4-a din play-out. Ce mesaj s-a regăsit pe bannerul afișat de arădeni.
Bogdan Cioara, Iulian Stoica
11.04.2026 | 18:14
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Senatul a aprobat modificările aduse proiectului „L89/2026”, care vizează actualizarea Legii 4/2008 referitoare la comportamentul spectatorilor la competițiile sportive. Atât cluburile, cât și suporterii au criticat noile reglementări, iar FANATIK a inițiat campania „Respect pentru suporteri”, menită să atragă atenția asupra problemelor din această lege.

În contextul modificărilor de la Legea 4, suporterii din România au decis să protesteze la unison. În partida dintre UTA și FC Botoșani, suporterii arădeni au afișat un banner imens în peluză, iar mesajul a fost unul sugestiv: „Legea 4, al libertății simulacru”, semn că nemulțumirea atinge cote înalte.

FANATIK a observat momentul în care ultrașii lui UTA au început să strige „libertate pentru suporteri”. Printre modificările propuse se numără amenzi mult mai mari pentru spectatorii problematici, momentele pirotehnice să aibă loc doar la începutul și la finalul partidei, dar și consumul de băuturi slab alcoolizate în locuri special amenajate.

Banner-ul afișat de ultrașii lui UTA Arad. Foto: FANATIK
FANATIK a lansat campania „Respect pentru suporteri” împotriva modificărilor din Legea 4

Noile modificări ale Legii 4, care stabilesc regulile de conduită ale spectatorilor la competițiile sportive, au fost adoptate în Senat. FANATIK se declară împotriva acestor amendamente, considerând că ele restrâng drepturile suporterilor și contribuie la îndepărtarea acestora de stadioane.

Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile...
Digi24.ro
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova alimentează brusc temerile legate de o bombă nucleară europeană

În acest sens, redacția FANATIK a lansat campania „Respect pentru suporteri!”. Primul pas constă în deschiderea unei platforme dedicate prin care fanii își pot exprima opinia cu privire la amendamentele „Legii 4”, act normativ care a trecut de Senat și urmează să fie supus votului în Camera Deputaților.

Mircea Lucescu i-a spus
Digisport.ro
Mircea Lucescu i-a spus "NU" în față celui mai bogat om din Ucraina: "Nu e posibil așa ceva"

Aşadar, fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: respectpentrufani@fanatik.ro. De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi pagina de Facebook Horia Ivanovici unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Site-ul nostru va publica în perioada următoare o serie de materiale prin care să atragă atenţia asupra problemelor existente cu modificările acestei legi.

Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. UTA – FC Botoșani 1-1. Moldovenii egalează...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 4. UTA – FC Botoșani 1-1. Moldovenii egalează din penalty
Cum a murit, de fapt, Ion Oblemenco. Legenda Craiovei, semn prevestitor
Fanatik
Cum a murit, de fapt, Ion Oblemenco. Legenda Craiovei, semn prevestitor
Decizia luată în Ucraina, după ce miliardarul Igor Surkis nu a putut să...
Fanatik
Decizia luată în Ucraina, după ce miliardarul Igor Surkis nu a putut să vină la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Imagini impresionante
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
