Ultrașii lui UTA, protest la adresa modificărilor Legii 4. Banner cu mesaj dur la meciul cu Botoșani. Foto

Senatul a aprobat modificările aduse proiectului „L89/2026”, care vizează actualizarea Legii 4/2008 referitoare la comportamentul spectatorilor la competițiile sportive. Atât cluburile, cât și suporterii au criticat noile reglementări, iar FANATIK a inițiat campania „Respect pentru suporteri”, menită să atragă atenția asupra problemelor din această lege.

Ultrașii lui UTA, protest la adresa modificărilor Legii 4

În contextul modificărilor de la Legea 4, . În partida dintre UTA și FC Botoșani, suporterii arădeni au afișat un banner imens în peluză, iar mesajul a fost unul sugestiv: „Legea 4, al libertății simulacru”, semn că nemulțumirea atinge cote înalte.

FANATIK a observat momentul în care ultrașii lui UTA au început să strige „libertate pentru suporteri”. Printre modificările propuse se numără amenzi mult mai mari pentru spectatorii problematici, momentele pirotehnice să aibă loc doar la începutul și la finalul partidei, dar și consumul de băuturi slab alcoolizate în locuri special amenajate.

FANATIK a lansat campania „Respect pentru suporteri” împotriva modificărilor din Legea 4

Noile modificări ale Legii 4, care stabilesc regulile de conduită ale spectatorilor la competițiile sportive, au fost adoptate în Senat. FANATIK se declară împotriva acestor amendamente, considerând că ele restrâng drepturile suporterilor și contribuie la îndepărtarea acestora de stadioane.

În acest sens, redacția . Primul pas constă în deschiderea unei platforme dedicate prin care fanii își pot exprima opinia cu privire la amendamentele „Legii 4”, act normativ care a trecut de Senat și urmează să fie supus votului în Camera Deputaților.

Aşadar, fanii care vor să îşi facă auzită vocea vis-a-vis de amendamentele „Legii 4/2008” sunt invitaţi să îşi exprime opiniile la adresa de mail: respectpentrufani@fanatik.ro. De asemenea, FANATIK vă pune la dispoziţie şi pagina de unde puteţi trimite mesaje în privat sau puteţi scrie în comentarii la postările legate de această campanie. Site-ul nostru va publica în perioada următoare o serie de materiale prin care să atragă atenţia asupra problemelor existente cu modificările acestei legi.