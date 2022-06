Ultrașii marilor rivale nu regretă retrogradarea lui Dinamo: „Să vadă și ei puțin cum e prin Liga a doua!” Exclusiv

Dinamo în istorie, iar suporterii Stelei Gheorghe Mustață și Gigi Corsicanu, liderii suporterilor de la FCSB și Rapid, au vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre absența marilor rivali din Casa Pariurilor Liga 1.

Gheorghe Mustață îi ironizează pe cei de la Dinamo: „Merită un an să stea în B!”

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord Steaua a vorbit pentru FANATIK despre retrogradarea marei rivale de la Dinamo și îi consideră pe DDB vinovați: „Știi cum e? Ne pare rău, dar merită un an să stea în B! Au ajuns din cauza lor în situația asta și e strict problema lor. Nu ne intereseză pe noi”.

Galeria FCSB-ului a petrecut alături de Mihai Stoica și au scandat la adresa rivalilor, însă Gheorghe Mustață explică faptul că acest lucru e deja o tradiție: „Ăsta e sloganul nostru la de fiecare dată și la meciuri și la petreceri. E și vina lor, pentru că nu trebuiau să gestioneze așa. Aveau bani prin DDB și puteau să aducă 2-3 jucători de valoare liberi de contract din afară”.

Retrogradarea lui Dinamo este cu atât mai importantă pentru suporterii FCSB-ului cu cât „roș-albaștrii” rămân singura echipă din România care nu a căzut în Liga 2: „Steaua nu a retrogradat niciodată și rămâne singura echipă din România care se poate mândri cu această performanță și e foarte important asta pentru noi. Să vadă și ei puțin cum e prin Liga a doua și îi așteptăm înapoi.

Eu zic că într-un an o să revină în Liga 1. O să ne lipsească Eternul Derby, dar vor fi meciuri tari și cu Rapid, Petrolul sau U Cluj. Vor veni cu siguranță să îi susțină pe cei de la Universitatea Cluj la meciurile cu noi”, a declarat și Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord Steaua, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Corsicanu, mesaj pentru galeria lui Dinamo: „Să îi vedem dacă știu să își iubească echipa la fel de mult ca noi”

Gigi Corsicanu, fostul lider al galeriei Rapidului, consideră că Liga 1 are de pierdut din cauza retrogradării lui Dinamo: „Categoric, pentru fotbalul românesc retrogradarea lui Dinamo este un pas înapoi. Cu bune, cu rele, Dinamo era o echipă care dădea greutate Ligii 1. Ce să le spun? Dacă ei vor fi uniți, vor supraviețui, mai ales că va există și un stadion nou”.

Din punctul său de vedere, Dinamo nu va reuși să promoveze încă din primul an și e de părere că suporterii alb-roșii trebuie să ia exemplu de la galeria Rapidului: „În câțiva ani vor putea reveni cum am făcut-o și noi, care ne-am chinuit prin ligile inferioare. Dacă sunt suporteri adevărați vor rămâne și la greu. Depinde numai de ei. Noi am fost 30.000 la derby-ul din Liga a patra cu CSA Steaua”.

Rapidiștii vor duce lipsa derby-urilor cu Dinamo, însă îi provoacă pe rivali să vină în număr și mai mare să susțină echipa în Liga 2, așa cum au făcut-o și giuleștenii: „Când iubești un club, îl iubești oriunde ar fi. Noi suntem obișnuiți cu chestii de genul. Să îi vedem dacă știu să își iubească echipa la fel de mult ca noi. Îmi vor lipsi cu siguranță derby-urile cu Dinamo și cred că nu numai mie. Întotdeauna vom prefera meciurile cu Dinamo decât cu o echipă înființată acum câțiva ani”.

Chiar și în aceste condiții, Gigi Corsicanu e convins că Dinamo nu va dispărea din fotbalul românesc și va reveni acolo unde îi este locul: „Meciurile acestea dau farmec fotbalului și sunt foarte mulți oameni care vin pe stadion pentru spectacolul din tribune, mai ales că fotbalul în România a cam lăsat de dorit.

A fost ținut în viață mai mult de suporteri și nu sunt foarte multe galerii care au ținut pasul. Sunt sigur că vor reveni în Liga 1 pentru că sunt mulți oameni care sunt atașazi de Dinamo și nu cred că vor dispărea”, a declarat Gigi Corsicanu, în exclusivitate pentru FANATIK.