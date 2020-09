Ultrașii naționalei, mesaj împotriva lui Mario Camora: ”Fără străini la națională!”

Ultrașii echipei naționale a României au transmis un mesaj în care se împotrivesc convocării lui Mario Camora la prima reprezentativă.

Fotbalistul portughez a primit cetățenia română și poate fi convocat la prima reprezentativă chiar de la barajul cu Islanda din 8 octombrie.

Selecționerul Mirel Rădoi consideră că jucătorul de la CFR Cluj poate fi un plus pentru echipă, dar este nemulțumit de felul în care acesta se comportă în afara terenului.

Mesaj dur al ultașilor naționalei pentru Mario Camora

”Pe lângă discuțiile despre rezultate, meciuri, calitatea jocului și multe alte aspecte, s-a readus în atenție prin insistența unor jurnaliști inclusiv subiectul eventualității cooptării unui jucător străin în echipa națională a României”, au scris suporterii de la Uniți sub tricolor.

”Punctual, este vorba despre Mario Camora, un fotbalist portughez care luna aceasta va împlini 34 de ani și care de câteva sezoane este componentul unei echipe din prima ligă românească. La finalul lunii trecute, acesta a dobândit cetățenia română, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legislative care reglementează acest fapt”, a continuat mesajul ultrașilor despre Mario Camora.

”Ca întotdeauna, rămânem consecvenți principiilor noastre, sperând în respectarea celor mai elementare norme morale în această speță, dezaprobând pe această cale o eventuală selecționare a oricărui jucător străin în naționala României, din mai multe motive cât se poate de obiective.

Echipa națională, prin doctrina ei, nu poate conține decât jucători români, deoarece aceasta îi este menirea și orice implant străin îi denaturează total scopul și o face să semene cu o echipă de club, deși conceptele sunt totalmente diferite.

După cum îi spune și numele, o echipă națională trebuie compusă din jucători nativi ai țării pe care aceștia o reprezintă, altfel, dacă ar îngloba și jucători străini, s-ar putea numi fără echivoc ‘echipă internațională’.

În această discuție, temeiuri precum forma de moment a echipei naționale, valoarea jucătorului străin în cauză, eventualitatea necesității acestuia într-un meci sau altul, nu ar trebui nici măcar din oficiu să fie aduse în discuție, toate acestea constituind un atentat la integritatea, identitatea și simbolismul echipei naționale.

Deși motivul expus mai sus este definitoriu și nu lasă loc de vreo interpretare, nefiind nevoie de vreun alt argument, la fel ca dățile anterioare, vom expune și un alt raționament foarte solid în acest sens. Pe scurt, convocarea unui jucător străin nu ar însemna altceva decât o soluție artificială, cu implicații nefaste pe termen lung.

Recurgerea la o astfel de acțiune conduce, inevitabil, la suprimarea șanselor de afirmare a tinerelor talente la cel mai înalt nivel. Orice măsură de acest fel este un semnal care ar adânci lipsa de încredere pentru tinerii jucători români, o amenințare că oricând poate fi adus un fotbalist străin, pe orice post, în echipa națională.

Astfel, pentru tinerii noștri jucători, nu va fi îndeajuns să fie cei mai buni fotbaliști români pe posturile lor pentru a fi selecționați, așa cum e normal, ci vor avea de înfruntat și o concurență neloială, nenaturală și cu resurse nelimitate, de origini străine.

Dacă motivele enunțate mai sus, sunt aplicabile oricărei echipe naționale de pe mapamond, vom aborda punctual și suplimentar situația echipe naționale a României, prin prisma a altor două aspecte importante.

În primul rând, e de ținut cont că de câțiva ani, echipele de club din țara noastră sunt obligate de către FRF, prin regula under 21, să folosească la orice nivel, un număr variabil de tineri jucători români în fiecare meci, o regulă care pentru mai toate cluburile a părut extrem de strictă și nedreaptă.

Această regulă a fost instituită tocmai pentru a crea o bază de selecție mai mare și mai valoroasă pentru naționalele României, de tineret și implicit seniori. De la bun început, am fost printre foarte puținii care am lăudat aceasta regulă și am văzut utilitatea ei, în ideea că fotbaliștii români eligibili pentru selecționare vor avea ocazia să evolueze în mod regulat în competițiile interne.

În acest sens, orice convocare la națională a unui jucător străin descalifica total această regulă și dă șansa pe bună dreptate contestatarilor ei să-i pună rațiunea la îndoială.

Nu în ultimul rând, prin promovarea actualului selecționer, Mirel Rădoi, de la echipa de tineret la cea de seniori, ne-am așteptat cu toții la un nou suflu al echipei naționale și o mai mare șansă acordată tinerilor fotbaliști români.

Revenind la cazul jucătorului Mario Camora, menționăm că îl respectăm ca persoană și ca fotbalist, la fel cum considerăm că e demn de apreciat faptul că a ales să rămână în țara noastră, să aplice pentru cetățenie și probabil să-și încheie cariera tot aici, admițând de aici că demersul nostru se referă la o situație generală, nefiind ceva personal.

Totuși, reprezentativa națională oferă o cu totul altă paradigmă decât o echipă de club și este normal ca scopul acesteia să nu fie deturnat în niciun fel. În concluzie, încredințăm că factorii abilitați vor trata cu cerebralitate și înțelepciune acest aspect, vor ține cont de argumentele cât se poate de obiective expuse mai sus și nu vor crea un precedent periculos pentru echipa națională.

Altfel, ne vedem în situația neplăcută pentru noi și toți factorii implicați, de a fi nevoiți să contestăm cu efect imediat și permanent atât acest eventual demers, cât și conducerea federației, precum și cea tehnică a echipei naționale”, se mai arată în mesajul celor de la Uniți sub tricolor.