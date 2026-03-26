Ultrașii naționalei, pregătiți cum se cuvine de Turcia – România. Ce au făcut înaintea duelului istoric de la Istanbul. Video

Ultrașii echipei naționale au cinstit așa cum se cuvenea marele meci Turcia – România, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Fanii „tricolorilor” lui Mircea Lucescu s-au deplasat în număr mare la Istanbul și au creat o atmosferă cu totul specială în cursul zilei de joi în Piața Taksim, dar și în drumul spre stadionul Beșiktaș, spre care s-a pornit în mod organizat în jurul orei României 16:30.

Ce au făcut, în premieră, ultrașii echipei naționale înainte de Turcia – România

Suporterii au fost grupați de către forțele de ordine în corteo, așa cum se întâmplă de fiecare dată în astfel de situații. Drumul a fost deschis de fanii din gruparea naționalistă „Uniți Sub Tricolor”. În spatele lor s-au alăturat și suporteri „obișnuiți” ai naționalei. Românii au cântat și au afișat un banner tricolor pe care a fost scris mesajul „Doar România”.

, facțiunea respectivă a adus în prim-plan cu această ocazie și un cântec nou, compus special pentru acest meci cu Turcia și, bineînțeles, în contextul în care toată lumea visează la o nouă calificare la Cupa Mondială, care ar fi prima din acest mileniu. „Și ce dacă totul pare în zadar și n-am mai fost demult la Mondial? / Oricât de greu ar fi te vom urma și vom cânta Haide, România”, s-a cântat în premieră pe străzile din Istanbul în contextul unui meci al echipei naționale de fotbal a României.

Probleme cu biletele înainte de Turcia – România

Fără îndoială că este de așteptat ca suporterii români să apeleze la acest cântec și pe stadion, atât la pauza, cât și în timpul După cum se știe deja destul de bine, pentru fanii naționalei lui Mircea Lucescu a fost destul de greu să își procure bilete la această partidă, în primul rând prin prisma faptului că ele au fost limitate la cele cinci procente prevăzute de regulamentul UEFA în mod tradițional pentru fanii echipelor oaspete.

Inclusiv familia selecționerului a întâmpinat mari probleme în acest sens, după cum a dezvăluit chiar Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu și nepotul lui Mircea Lucescu, în ziua meciului. „Din păcate a fost foarte, foarte greu să facem rost de bilete. O să fiu doar cu soţia mea. Doar noi doi am reuşit să prindem bilete şi să venim. Dar ştim că toată familia se uită cu mare emoţie de acasă. Tata e în Grecia şi sora mea din Bucureşti”,

